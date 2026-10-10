'बीइंग द सलमान खान' के साथ यूट्यूब पर सलमान खान का बड़ा धमाका, फैंस को सिखाएंगे एक्टिंग और अपना स्वैग

बॉलीवुड के 'दबंग' अभिनेता सलमान खान ने अपने फैंस को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। अपनी अदाकारी, सिग्नेचर स्टाइल और बेमिसाल डायलॉग डिलीवरी से दशकों से सिनेमाघरों पर राज करने वाले सलमान खान ने आधिकारिक तौर पर अपना नया यूट्यूब चैनल ‘Being The Salman Khan’ लॉन्च कर दिया है।

इसके ज़रिए फैंस अब सलमान के अनोखे एक्टिंग स्टाइल, उनके बॉडी लैंग्वेज और उनकी आइकॉनिक चाल-ढाल को काफी करीब से समझ सकेंगे। सलमान खान का यह यूट्यूब चैनल आम सेलिब्रिटी चैनल्स या रूटीन बिहाइंड-द-सीन ब्लॉग्स से काफी अलग होने वाला है। इस चैनल का फॉर्मेट बेहद अनोखा और मनोरंजक रखा गया है।

चैनल के कंटेंट में सलमान खान खुद दोहरे किरदार (डबल रोल) में नज़र आ रहे हैं—

एक्टिंग कोच: जहां वे गुरु बनकर अपने अभिनय के सीक्रेट्स साझा करेंगे।

स्टूडेंट: जहां वे एक नए छात्र की तरह खुद अपनी ही सिग्नेचर स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज और मैनरिज्म को सीखते और तराशते दिखेंगे।

यह फॉर्मेट दर्शकों को सलमान के ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन पर्सनालिटी के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराएगा।

"A से Z तक सब यहीं मिलेगा"

सलमान खान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करते हुए फैंस को इस नए सफर में शामिल होने का न्योता दिया। चैनल का लिंक शेयर करते हुए सलमान ने अपने ही देसी अंदाज़ में लिखा, शुरू से शुरू करते हैं। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। A से Z तक सब यहां मिलेगा।

जैसे ही सलमान ने यह घोषणा की, सोशल मीडिया पर उनके फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई और कुछ ही घंटों के भीतर उनके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी।

यूट्यूब की ओर बढ़ता बॉलीवुड सितारों का रुझान

सलमान खान ऐसे पहले बॉलीवुड स्टार नहीं हैं जिन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस तरह अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। पिछले कुछ वर्षों में बॉलीवुड हस्तियों का रुझान यूट्यूब की ओर तेज़ी से बढ़ा है। इससे पहले आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा जोनस, कार्तिक आर्यन और जाने-माने निर्देशक फराह ख़ान जैसे दिग्गज कलाकार भी यूट्यूब के ज़रिए सीधे अपने फैंस के साथ जुड़े हुए हैं।