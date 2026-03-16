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Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : सोमवार, 16 मार्च 2026 (14:22 IST)

Dhurandhar 2 Advance Booking: रणवीर सिंह का खूंखार अवतार देख थराया बॉक्स ऑफिस, रिलीज से पहले ही फिल्म ने कूट डाले 100 करोड़ रुपये

Dhurandhar the revenge advance booking report
बॉक्स ऑफिस के पुराने रिकॉर्ड्स को चकनाचूर करने के बाद, रणवीर सिंह एक बार फिर अपने पावर-पैक परफॉर्मेंस से दर्शकों को हिलाने के लिए तैयार हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है, लेकिन फिल्म को लेकर दीवानगी का आलम यह है कि रिलीज से पहले ही इसने कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म न केवल एक सीक्वल है, बल्कि यह सिनेमाई पर्दे पर बदले की एक ऐसी कहानी लेकर आ रही है, जिसने एडवांस बुकिंग शुरू होते ही सिनेमा प्रेमियों को कतारों में खड़ा कर दिया है। फिल्म की धमक ऐसी है कि इसे भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी हिट्स में से एक माना जा रहा है।
 

एडवांस बुकिंग में नोटों की बारिश

Sacnilk की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्पाई एक्शन थ्रिलर के प्रति दर्शकों का क्रेज सातवें आसमान पर है। फिल्म के केवल 'पेड प्रिव्यू' यानी 18 मार्च के खास शोज ने ही एडवांस बुकिंग के जरिए 37.11 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं। वहीं, 19 मार्च को ओपनिंग डे के लिए देशभर में 10 हजार से ज्यादा शोज में अब तक 6.1 लाख से अधिक टिकट बुक हो चुके हैं। पहले दिन की एडवांस बुकिंग से फिल्म की झोली में अब तक 22.70 करोड़ रुपये आ चुके हैं, और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
 

विदेशी बाजारों में भी 'धुरंधर' का डंका

सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि सात समंदर पार भी रणवीर सिंह का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। रिपोर्ट बताती है कि ओपनिंग वीकेंड के लिए विदेशी बाजारों में फिल्म की प्री-सेल्स करीब 60 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गई है। अगर इन आंकड़ों को मिला दिया जाए, तो फिल्म का ओपनिंग विंडो कलेक्शन (प्रिव्यू + पहला दिन) ब्लॉक सीटों के साथ करीब 119.81 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। मेकर्स ने इसे पैन-इंडिया लेवल पर बड़े पैमाने पर रिलीज करने की तैयारी की है, जिसके चलते यह हिंदी के साथ-साथ मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में भी पर्दे पर धमाल मचाएगी।

बदले की आग और रणवीर का डार्क अवतार

फिल्म के ट्रेलर ने पहले ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। लगभग साढ़े तीन मिनट के इस ट्रेलर में रणवीर सिंह अपने अब तक के सबसे खूंखार और बेरहम अंदाज में नजर आ रहे हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। फिल्म में रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली, लियारी (पाकिस्तान) पर कब्जा करने और अपने दुश्मन रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) की मौत के बाद मेजर इकबाल से बदला लेने की फिराक में है। ट्रेलर का बैकग्राउंड स्कोर रोंगटे खड़े कर देने वाला है, जो रणवीर के गुस्से और नफरत से भरे किरदार को और भी ज्यादा दमदार बनाता है।
 

सितारों से सजी है फिल्म की दुनिया

'धुरंधर 2: द रिवेंज' की स्टार कास्ट काफी प्रभावशाली है। रणवीर सिंह के साथ-साथ इसमें कई पुराने चेहरे भी नजर आएंगे। अर्जुन रामपाल एक बार फिर मेजर इकबाल के रूप में अपनी चुनौती पेश करेंगे, तो वहीं संजय दत्त एसपी चौधरी असलम के कड़क अंदाज में वापसी कर रहे हैं। इनके अलावा फिल्म में आर माधवन अजय सान्याल की भूमिका में हैं, जबकि सारा अर्जुन ने यालिना जमाली और राकेश बेदी ने जमील जमाली का किरदार निभाया है। कलाकारों की यह भारी-भरकम फौज और बदले की ये कहानी इस साल बॉक्स ऑफिस पर बड़े धमाके का संकेत दे रही है।
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Dhurandhar 2 Advance Booking: रणवीर सिंह का खूंखार अवतार देख थराया बॉक्स ऑफिस, रिलीज से पहले ही फिल्म ने कूट डाले 100 करोड़ रुपये

Dhurandhar 2 Advance Booking: रणवीर सिंह का खूंखार अवतार देख थराया बॉक्स ऑफिस, रिलीज से पहले ही फिल्म ने कूट डाले 100 करोड़ रुपयेरणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने को तैयार है। ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म पहले दिन भारत में 100 करोड़ रुपये और दुनियाभर में 200 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर इतिहास रच सकती है। एडवांस बुकिंग के आंकड़ों ने इसे साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बना दिया है।

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