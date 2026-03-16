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Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : सोमवार, 16 मार्च 2026 (14:07 IST)

सलमान खान की आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' अब 'मातृभूमि' के नाम से होगी रिलीज़, जानिए इसके पीछे की कहानी

Salman Khan
सलमान खान की आगामी फिल्म, जिसे पहले 'बैटल ऑफ गलवान' के नाम से जाना जा रहा था, अब एक नए नाम से सामने आएगी। अब इस फिल्म का नाम 'मातृभूमि: मे वार रेस्ट इन पीस' रखा गया है। यह फिल्म गलवान घाटी में 2020 में हुई भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष से प्रेरित है, लेकिन इसके निर्माता इसका प्रदर्शन सिर्फ ऐतिहासिक घटना के रूप में नहीं बल्कि युद्ध के मानवीय और दार्शनिक पक्षों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं।
 
इस बदलाव की घोषणा सलमान खान फिल्म्स द्वारा की गई, साथ ही एक नया पोस्टर भी जारी किया गया है जिसमें फिल्म का केंद्रीय संदेश दिखाया गया है: "मे वार रेस्ट इन पीस"। यह फिल्म न केवल गलवान घाटी के संघर्ष को दिखाती है, बल्कि इसके जरिए युद्ध के साथ-साथ शांति के महत्व को भी चित्रित किया जाएगा।
 

‘मातृभूमि’ का संदेश: युद्ध की गहरी भावना

'मातृभूमि: मे वार रेस्ट इन पीस' का शीर्षक दर्शाता है कि इस फिल्म में युद्ध के केवल भौतिक पहलुओं के बजाय उसकी भावनात्मक और दार्शनिक परतों को भी छुआ जाएगा। फिल्म के निर्माता चाहते हैं कि यह दर्शकों को युद्ध की त्रासदी, पीड़ा और शांति के महत्व को समझने का मौका दे। फिल्म के नाम में शांति की बात करना इस बात को दर्शाता है कि यह एक शांति का संदेश देने वाली फिल्म है, जो युद्ध के बजाय शांति के महत्व पर जोर देती है।
 

रिलीज़ की तारीख

फिल्म के पोस्टर पर रिलीज डेट का उल्लेख नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि यह मूवी 13 अगस्त को रिलीज हो सकती है। उसी दिन सनी देओल की फिल्म 'लाहौर 1947' भी रिलीज हो रही है और एक जबरदस्त टक्कर बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल सकती है। 
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