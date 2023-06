Bigg Boss OTT 2 : जद हदीद और आकांक्षा पुरी ने 30 सेकंड तक किया लिपलॉक

Rahul Bose about his character in Neeyat : आगामी मर्डर मिस्ट्री 'नीयत' (Neeyat) एक मनोरंजक कहानी के कारण प्रशंसकों और सिनेमा प्रेमियों के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा रही है। विद्या बालन (Vidya Balan) के कई प्रतिभाशाली कलाकार इस मूवी में नजर आएंगे जिनमें से एक राहुल बोस (Rahul Bose) भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। राहुल बोस जिनके नाम कई पुरस्कार हैं, उन्हें जिमी मिस्त्री का शानदार किरदार निभाते हुए देखा जाएगा, जो उनके पहले कभी नहीं देखे गए पक्ष को प्रदर्शित करेगा।