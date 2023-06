नीयत एक ऐसी फिल्म है जो मैंने पहले कभी नहीं की: राहुल बोस

Rahul Bose in Neeyat

7 जुलाई को रिलीज होने वाली 'नीयत' एक मर्डर मिस्ट्री है

राहुल बोस को जो बात सबसे आकर्षक लगी वो है उनका किरदार

पार्टी में हुई हत्या के पीछे कौन है, ये उजागर करेगी मीरा राव

Rahul Bose about his character in Neeyat : आगामी मर्डर मिस्ट्री 'नीयत' (Neeyat) एक मनोरंजक कहानी के कारण प्रशंसकों और सिनेमा प्रेमियों के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा रही है। विद्या बालन (Vidya Balan) के कई प्रतिभाशाली कलाकार इस मूवी में नजर आएंगे जिनमें से एक राहुल बोस (Rahul Bose) भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। राहुल बोस जिनके नाम कई पुरस्कार हैं, उन्हें जिमी मिस्त्री का शानदार किरदार निभाते हुए देखा जाएगा, जो उनके पहले कभी नहीं देखे गए पक्ष को प्रदर्शित करेगा।

राहुल बोस (Rahul Bose) ने 'नीयत' (Neeyat) और उसके किरदार का हिस्सा बनने के बारे में बात करते हुए कहा, “जब मैंने 'नीयत' (Neeyat) की कहानी सुनी, तो मुझे लगा कि यह एक क्लासिक कहानी है। दिलचस्प बात यह थी कि अमृता, शहाना, राम, निश्चित रूप से विद्या और बाकी सभी कलाकार थे। जो चीज मुझे दिलचस्प लगी और मुझे इसमें गहराई तक जाने लायक लगी, वह था किरदार। मैं जो हूं उससे बहुत-बहुत दूर और निश्चित रूप से मैं कौन हूं, इसकी सार्वजनिक धारणा से भी बहुत दूर।





मुझे यह बहुत ताज़ा लगा, कुछ ऐसा जो मुझे हर रोज़ इस किरदार को करने में दिलचस्पी और उत्साहित करेगा। मुझे यह किरदार बहुत पसंद है। वह बहुत आकर्षक है। ऐसा व्यक्ति जिसमें कमजोरी और हास्य समान मात्रा में है, ऐसा व्यक्ति जो असुरक्षित और मजाकिया दोनों है, इसलिए मैंने सोचा कि यह निभाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प मिश्रण है।

'नीयत' (Neeyat) स्कॉटलैंड की लुभावनी खूबसूरत पहाड़ियों पर आधारित है, आकर्षक ट्रेलर दर्शकों को अरबपति आशीष कपूर और उनके करीबी परिवार और दोस्तों की ग्लैमरस दुनिया में ले जाता है, जहां हर कोई अपने रहस्यों के जाल में उलझा हुआ है। जब आशीष कपूर की अपनी ही पार्टी में हत्या हो जाती है, तो जासूस मीरा राव पर निर्भर है कि वह रहस्यों को उजागर करें।