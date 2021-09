सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से मनोरंजन जगत में छाई शोक की लहर

सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से जगत में शोक की लहर छा गई है। किसी को यकिन नहीं हो रहा कि इतना फिट एक्टर अचानक इस दुनिया को अलविदा कह गया है। सेलेब्स सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ संग जुड़ी अपनी यादें शेयर कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

Life is so unpredictable. Absolutely shocked to hear about Sidharth's passing. Devastating beyond words. My condolences to his family, friends and fans. Rest in peace my friend #SiddharthShukla pic.twitter.com/kRHL1EatYu — Gautam Rode (@gautam_rode) September 2, 2021

Deeply saddened! @sidharth_shukla , We met for just 14 days, we fought a lot and parted ways. Never spoke again. Your sudden demise has taught me unconditional forgiveness! I forgive everyone & seek forgiveness from whoever I may have disappointed. RIP Sid. #SiddharthShukla — Koena Mitra (@koenamitra) September 2, 2021