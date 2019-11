फराह खान की 'सत्ते पे सत्ता' के रीमेक में अनुष्का शर्मा निभाएंगी ग्लैमरस टीचर का किरदार!

1982 में आई फिल्म 'सत्ते पे सत्ता' का रीमेक लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है। इस फिल्म को निर्देशित और रोहित शेट्टी प्रोड्यूस करने वाले हैं। इस फिल्म में और अनुष्का शर्मा को लेने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इस बारें में कोई ऑफिशियल अनाउसंमेंट नहीं हुआ है।



खबरों के अनुसार इस फिल्म में फराह खान ने अनुष्का के प्रोफेशन को बदलने का फैसला किया है। जहां ऑरिजनल सत्ते पे सत्ता में हेमा मालिनी एक के किरदार में नजर आईं थी, वहीं इसके रीमेक में अनुष्का एक ग्लैमर टीचर का किरदार निभाएंगी। 1982 में आई फिल्म 'सत्ते पे सत्ता' का रीमेक लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है। इस फिल्म को निर्देशित और रोहित शेट्टी प्रोड्यूस करने वाले हैं। इस फिल्म में और अनुष्का शर्मा को लेने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इस बारें में कोई ऑफिशियल अनाउसंमेंट नहीं हुआ है।खबरों के अनुसार इस फिल्म में फराह खान ने अनुष्का के प्रोफेशन को बदलने का फैसला किया है। जहां ऑरिजनल सत्ते पे सत्ता में हेमा मालिनी एक के किरदार में नजर आईं थी, वहीं इसके रीमेक में अनुष्का एक ग्लैमर टीचर का किरदार निभाएंगी।





अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की फिल्म सत्ते पे सत्ता की बात की जाए तो वो यह सात भाइयों की कहानी थी। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म Seven Brides for Seven Brothers की रीमेक थी। फिल्म को इसके कॉमेडी और गानों की वजह से खूब पसंद किया गया था।