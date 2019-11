बॉलीवुड अभिनेता की फिल्म 'हाउसफुल 4' 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज के पहले दिन से ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। इतना ही नहीं, फिल्म की सफलता के साथ टिकट के दाम कम कर दिए गए है जिसने इस जश्न को दुगना कर दिया है।निर्माताओं ने इस रोमांचक खबर को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, Yeh hassi aapko mehengi nahi sasti padne waali hai! #Housefull4 tickets now available at special prices. Book them NOW and laugh out loud.