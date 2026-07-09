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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Thursday, 9 July 2026 (16:53 IST)

अल्लू अर्जुन और लोकेश कनगराज की 'AA23' का लुक टेस्ट जल्द होगा रिवील, जानिए पूरी डिटेल!

Allu Arjun AA23
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (16:53 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (16:55 IST)
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अल्लू अर्जुन वाकई में सबसे बड़े पैन-इंडिया सुपरस्टार्स में से एक हैं। 'पुष्पा' फ्रैंचाइज़ी की शानदार सफलता के साथ एक नया बेंचमार्क सेट करने के बाद, उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म 'राका' को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी है, जिसके फर्स्ट लुक ने पहले ही सोशल मीडिया पर भारी तहलका मचा दिया है। 
 
हालांकि, जहां हर कोई इस फिल्म से और अपडेट्स देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, वहीं सुपरस्टार लोकेश कनगराज के साथ अपने अगले एक्साइटिंग कोलाबोरेशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, जिसका टेंटेटिव टाइटल 'AA23' है। ​अल्लू अर्जुन जब भी कोई अपडेट शेयर करते हैं, तो तूफान आना तय होता है, और ऐसा लग रहा है कि वह एक बार फिर से ऐसा ही कुछ करने की तैयारी में हैं। 
एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री सोर्स के मुताबिक, "AA23 के मेकर्स एक बीटीएस (बिहाइंड द सीन्स) वीडियो रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अल्लू अर्जुन का लुक टेस्ट दिखाया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने हाल ही में यह लुक टेस्ट किया है और आने वाले दिनों में इस फुटेज को सामने लाया जा सकता है।"
 
​सोर्स ने आगे बताया, यह वीडियो फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंसमेंट टीज़र नहीं होगा, बल्कि एक प्रमोशनल झलक होगी जो फैंस को इस अपकमिंग एक्शन एंटरटेनर का एक शुरुआती लुक देगी। हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है।
 
​'AA23' के अनाउंसमेंट टीज़र में अल्लू अर्जुन को वह सिग्नेचर सिल्वर कड़ा पहने हुए देखा गया है जो अक्सर लोकेश कनगराज की फिल्मों से जुड़ा होता है, जो एक स्टाइलिश और वेस्टर्न-इंस्पायर्ड लुक की तरफ इशारा करता है। इस फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर अनिरुद्ध रविचंदर कंपोज करेंगे, जो अल्लू अर्जुन के साथ उनका पहला कोलाबोरेशन होगा। इसके अलावा, हीसेनबर्ग द्वारा लिखे गए '23 थीम' ने रिलीज के बाद ऑनलाइन काफी सुर्खियां बटोरी थीं।
 
​अल्लू अर्जुन ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'राका' के अनाउंसमेंट के साथ एक बार फिर देश भर में तहलका मचा दिया है। भले ही यह उनके नए अवतार का सिर्फ एक पोस्टर रिवील था, लेकिन यह देश भर में एक सनसनी बन गया और अब तक के सबसे बड़े कैरेक्टर रिवील्स में से एक साबित हुआ। अब, देश भर के दर्शक उन्हें बड़े पर्दे पर और ज्यादा देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
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