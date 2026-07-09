ऋत्विक पारीक की फिल्म 'डुग डुग' प्राइम वीडियो पर हुई रिलीज, ग्लोबल ऑडियंस के बीच मिलेगी नई पहचान

व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म 'डुग डुग' प्रीमियर प्राइम वीडियो पर हो गया है। फिल्म का निर्देशन और लेखन ऋत्विक पारीक ने किया है। बॉटल रॉकेट पिक्चर्स के बैनर तले प्रेरणा पारीक और ऋत्विक पारीक ने इसका निर्माण किया है, जबकि अनुराग कश्यप, निखिल आडवाणी, विक्रमादित्य मोटवानी और वासन बाला इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं।

फेस्टिवल्स में शानदार रिस्पॉन्स और रिलीज के दौरान मिली तारीफ के बाद अब यह फिल्म प्राइम वीडियो पर 200 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में स्ट्रीम हो रही है, जिससे इसकी अलग और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंच रही है।





फिल्म में अल्ताफ खान, गौरव सोनी और योगेंद्र सिंह लीड रोल में हैं। इनके साथ दुर्गा लाल सैनी, हेमंत शर्मा, जगदीश प्रसाद टाक, राजू गुर्जर और प्रियंका खांडेकर अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं। 'डुग डुग' एक अजीब सी घटना के जरिए समाज में आस्था और अंधविश्वास के रिश्ते पर तीखी टिप्पणी करती है। फिल्म अपने अलग विषय के साथ हास्य और सामाजिक व्यंग्य का अनोखा मेल पेश करती है।

फिल्म की कहानी ठाकुर (अल्ताफ खान) नाम के एक शराबी शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी एक रात हाईवे पर मोटरसाइकिल चलाते समय दर्दनाक मौत हो जाती है। अगली सुबह उसकी बाइक पुलिस स्टेशन से गायब हो जाती है और ठीक उसी जगह वापस मिलती है, जहां उसकी मौत हुई थी।

इसके बाद कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, जिसके चलते गांव वाले उसे भगवान मान लेते हैं और उसकी बाइक को शराब चढ़ाने लगते हैं। हैरानी की बात यह है कि उनकी मन्नतें पूरी होने लगती हैं और देखते ही देखते एक नया और कारोबार बन चुका धर्म तेजी से फैलने लगता है।

समीक्षक 'डुग डुग' को एक साहसी और बेहद अलग तरह की फिल्म मानते हैं, जो बिना किसी का मजाक उड़ाए यह दिखाती है कि कैसे आस्था धीरे-धीरे एक कारोबार का रूप ले लेती है।