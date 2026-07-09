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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Thursday, 9 July 2026 (16:31 IST)

जब एसएस राजामौली ने प्रभास को दी थी घर पर घोड़ा पालने की सलाह, 'बाहुबली' से पढ़ें यह मजेदार किस्सा!

Baahubali The Beginning 11 Years
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (16:31 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (16:34 IST)
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'बाहुबली: द बिगिनिंग' को पूरे 11 साल हो चुके हैं, और यह फिल्म आज भी इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े मील के पत्थरों में से एक के रूप में खड़ी है। एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बनी इस एपिक फिल्म ने इंडियन फिल्म मेकिंग के स्केल को बिल्कुल बदल दिया और प्रभास को निर्विवाद रूप से एक पैन-इंडिया सुपरस्टार बना दिया। 
 
दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक माने जाने वाले प्रभास ने अमरेंद्र बाहुबली और महेंद्र बाहुबली के किरदारों को निभाकर इंडियन सिनेमा की सबसे यादगार परफॉर्मेंस दी, जो आज भी हर पीढ़ी के दर्शकों को इंस्पायर करती है। दर्शकों ने स्क्रीन पर तो यह भव्य नजारा देखा, लेकिन बाहुबली बनने के इस सफर के लिए सालों की कड़ी मेहनत लगी थी। उन दिनों को याद करते हुए, प्रभास ने एक बार हॉर्स-राइडिंग (घुड़सवारी) सीखने के लिए राजामौली की जिद का एक मजेदार किस्सा शेयर किया था।
अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए प्रभास ने कहा था, मैं हॉर्स राइडिंग का सेशन मिस कर देता था और फिर मौसम का बहाना बना देता था। उन्होंने जिद की कि मैं इसे गंभीरता से लूं और यहां तक कि मुझसे एक घोड़ा घर पर रखने को कह दिया। मैंने कहा, 'घर पर घोड़ा रखूं? क्या आप सीरियस हैं?' मेरे गेस्ट हाउस में कुछ बत्तखें थीं। उन्होंने मुझसे कहा कि घोड़े असली चीज हैं और मुझसे रोज हॉर्स राइडिंग करने को कहा। मैंने कहा, 'अब मुझे आपकी फिल्म के लिए एक घोड़ा पालना पड़ेगा!
 
एक्टर की यह मजेदार याद उस असाधारण कोशिश को दिखाती है जो इस महान योद्धा के किरदार को जीवंत करने में लगी थी। राजामौली के कड़े विजन ने प्रभास को तलवारबाजी, रॉक क्लाइम्बिंग से लेकर हॉर्स राइडिंग तक, रोल के हर पहलू में परफेक्ट होने के लिए प्रेरित किया, ताकि हर एक फ्रेम एकदम असली लगे। इसी अटूट कमिटमेंट ने आखिरकार इंडियन सिनेमा की सबसे आइकॉनिक परफॉर्मेंस में से एक को जन्म दिया।
 
11 साल बाद भी, 'बाहुबली: द बिगिनिंग' दुनिया भर के दर्शकों को इंस्पायर कर रही है और सिनेमाई एक्सीलेंस का एक बेंचमार्क बनी हुई है। फिल्म में प्रभास की परफॉर्मेंस को आज भी इंडियन फिल्म हिस्ट्री के सबसे बड़े एक्ट्स में से एक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और बाहुबली आज भी एपिक स्टोरीटेलिंग और लार्जर-दैन-लाइफ सिनेमा के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड सेट करती है।
 
वर्क फ्रंट की बात करें तो, प्रभास के पास इंडियन सिनेमा का सबसे एक्साइटिंग लाइन-अप है। सुपरस्टार इसके बाद फौजी, स्पिरिट, कल्कि 2898 एडी पार्ट 2, और सालार पार्ट 2: शौर्यांग पर्वम में नजर आएंगे। दर्शक इन मेगा रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और प्रभास हर नए प्रोजेक्ट के साथ देश के सबसे बड़े और सबसे पसंदीदा स्टार के रूप में अपने स्टेटस को और मजबूत करते हुए इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े तमाशों को लीड कर रहे हैं।
 
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