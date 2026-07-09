सम्बंधित जानकारी
- पेरिस फैशन वीक में छाईं ईशा अंबानी, भारतीय कारीगरी को मिला ग्लोबल मंच
- 'द इंडिया स्टोरी' का नया पोस्टर हुआ रिलीज, गुस्साई भीड़ के बीच फंसे काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े
- 'सतलुज' को ओटीटी से हटाने पर भड़कीं नीरू बाजवा, बोलीं- जनता को सच जानने का अधिकार
- ब्लैक ब्रालेट में सान्या मल्होत्रा ने ढाया कहर, बोल्ड फोटोशूट ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा
- सिल्क साड़ी में जाह्नवी कपूर ने बिखेरा जलवा, ट्रेडिशनल आउटफिट में लगाया बोल्डनेस का तड़का
जब एसएस राजामौली ने प्रभास को दी थी घर पर घोड़ा पालने की सलाह, 'बाहुबली' से पढ़ें यह मजेदार किस्सा!
'बाहुबली: द बिगिनिंग' को पूरे 11 साल हो चुके हैं, और यह फिल्म आज भी इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े मील के पत्थरों में से एक के रूप में खड़ी है। एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बनी इस एपिक फिल्म ने इंडियन फिल्म मेकिंग के स्केल को बिल्कुल बदल दिया और प्रभास को निर्विवाद रूप से एक पैन-इंडिया सुपरस्टार बना दिया।
दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक माने जाने वाले प्रभास ने अमरेंद्र बाहुबली और महेंद्र बाहुबली के किरदारों को निभाकर इंडियन सिनेमा की सबसे यादगार परफॉर्मेंस दी, जो आज भी हर पीढ़ी के दर्शकों को इंस्पायर करती है। दर्शकों ने स्क्रीन पर तो यह भव्य नजारा देखा, लेकिन बाहुबली बनने के इस सफर के लिए सालों की कड़ी मेहनत लगी थी। उन दिनों को याद करते हुए, प्रभास ने एक बार हॉर्स-राइडिंग (घुड़सवारी) सीखने के लिए राजामौली की जिद का एक मजेदार किस्सा शेयर किया था।
अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए प्रभास ने कहा था, मैं हॉर्स राइडिंग का सेशन मिस कर देता था और फिर मौसम का बहाना बना देता था। उन्होंने जिद की कि मैं इसे गंभीरता से लूं और यहां तक कि मुझसे एक घोड़ा घर पर रखने को कह दिया। मैंने कहा, 'घर पर घोड़ा रखूं? क्या आप सीरियस हैं?' मेरे गेस्ट हाउस में कुछ बत्तखें थीं। उन्होंने मुझसे कहा कि घोड़े असली चीज हैं और मुझसे रोज हॉर्स राइडिंग करने को कहा। मैंने कहा, 'अब मुझे आपकी फिल्म के लिए एक घोड़ा पालना पड़ेगा!
एक्टर की यह मजेदार याद उस असाधारण कोशिश को दिखाती है जो इस महान योद्धा के किरदार को जीवंत करने में लगी थी। राजामौली के कड़े विजन ने प्रभास को तलवारबाजी, रॉक क्लाइम्बिंग से लेकर हॉर्स राइडिंग तक, रोल के हर पहलू में परफेक्ट होने के लिए प्रेरित किया, ताकि हर एक फ्रेम एकदम असली लगे। इसी अटूट कमिटमेंट ने आखिरकार इंडियन सिनेमा की सबसे आइकॉनिक परफॉर्मेंस में से एक को जन्म दिया।
11 साल बाद भी, 'बाहुबली: द बिगिनिंग' दुनिया भर के दर्शकों को इंस्पायर कर रही है और सिनेमाई एक्सीलेंस का एक बेंचमार्क बनी हुई है। फिल्म में प्रभास की परफॉर्मेंस को आज भी इंडियन फिल्म हिस्ट्री के सबसे बड़े एक्ट्स में से एक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और बाहुबली आज भी एपिक स्टोरीटेलिंग और लार्जर-दैन-लाइफ सिनेमा के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड सेट करती है।
वर्क फ्रंट की बात करें तो, प्रभास के पास इंडियन सिनेमा का सबसे एक्साइटिंग लाइन-अप है। सुपरस्टार इसके बाद फौजी, स्पिरिट, कल्कि 2898 एडी पार्ट 2, और सालार पार्ट 2: शौर्यांग पर्वम में नजर आएंगे। दर्शक इन मेगा रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और प्रभास हर नए प्रोजेक्ट के साथ देश के सबसे बड़े और सबसे पसंदीदा स्टार के रूप में अपने स्टेटस को और मजबूत करते हुए इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े तमाशों को लीड कर रहे हैं।
'द इंडिया स्टोरी' का नया पोस्टर हुआ रिलीज, गुस्साई भीड़ के बीच फंसे काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े
सामाजिक मुद्दे पर आधारित आगामी कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' के निर्माताओं ने फिल्म का एक और प्रभावशाली पोस्टर जारी किया है, जिसने दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है। ज़ी स्टूडियोज़ के सहयोग से एमआईजी प्रोडक्शन एंड स्टूडियोज़ द्वारा प्रस्तुत इस फिल्म का निर्देशन चेतन डीके ने किया है, जबकि इसकी कहानी और निर्माण की जिम्मेदारी सागर बी. शिंदे ने संभाली है।
'सतलुज' को ओटीटी से हटाने पर भड़कीं नीरू बाजवा, बोलीं- जनता को सच जानने का अधिकार
ब्लैक ब्रालेट में सान्या मल्होत्रा ने ढाया कहर, बोल्ड फोटोशूट ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा
सिल्क साड़ी में जाह्नवी कपूर ने बिखेरा जलवा, ट्रेडिशनल आउटफिट में लगाया बोल्डनेस का तड़का
बॉलीवुड की यंग और खूबसूरत एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपने बेहतरीन फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इन लेटेस्ट तस्वीरों में जाह्नवी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है, जहां उन्होंने भारतीय परंपरा को बोल्डनेस के साथ पेश किया है।
4 महीने की प्रेग्नेंसी में दीपिका पादुकोण ने शूट किया नया एड, बेबी बंप पर टिकी फैंस की नजर
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को जहां फैंस शाहरुख खान के साथ 'किंग' और अल्लू अर्जुन के साथ एटली की 'राका' में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं एक्ट्रेस ने ग्लोबल होटल चेन हिल्टन के नए एड (विज्ञापन) से सभी को सरप्राइज दे दिया है। इस एड में दीपिका ब्लू पैंटसूट में बेहद स्टाइलिश अंदाज में एक शानदार हिल्टन प्रॉपर्टी के अंदर डांस करती नजर आ रही हैं।