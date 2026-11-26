8 घंटे की शिफ्ट के कारण अक्षय कुमार को नहीं मिल रहीं फिल्में? एक्टर ने खोला बॉलीवुड का बड़ा राज

भारतीय सिनेमा में काम के घंटों और शूटिंग की रफ्तार को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। ‘कॉफी विद करण’ सीजन 9 के एक एपिसोड में अभिनेता अक्षय कुमार और रवि किशन ने शिरकत की, जहां अक्षय ने अपने तय कार्य समय को लेकर खुलकर बात की।

बातचीत के दौरान अक्षय ने बताया कि वे आमतौर पर आठ घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं और इसी नियम के चलते कई बड़े निर्माता उनके साथ प्रोजेक्ट फाइनल करने से हिचकिचाते हैं।

शो के होस्ट करण जौहर ने जब नए निर्देशकों को मौका देने और निर्माताओं तथा निर्देशकों के प्रति अक्षय के सहयोगी रवैये की सराहना की, तो अक्षय ने इस पहलू की दूसरी सच्चाई भी सामने रखी। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में ऐसे कई बड़े लोग हैं जो उन्हें कास्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके आठ घंटे काम करने को लेकर तरह-तरह की धारणाएं और अफवाहें बनी हुई हैं।



अक्षय के मुताबिक, लोग यह भूल जाते हैं कि वे इन आठ घंटों के दौरान वैनिटी वैन में नहीं बैठते, बल्कि लगातार कैमरे के सामने मौजूद रहते हैं। उनका मानना है कि दर्शक पर्दे पर थका हुआ चेहरा नहीं, बल्कि तरोताजा और ऊर्जावान कलाकार देखना चाहते हैं। इसी संतुलन के लिए उन्होंने आठ घंटे काम, आठ घंटे नींद, करीब दो घंटे फिटनेस और परिवार के लिए समय तय किया है।

रफ्तार से बचता है बजट, जुड़ती है यूनिट की रोजी-रोटी

एपिसोड में मौजूद अभिनेता रवि किशन ने अक्षय कुमार की कार्यशैली और तेजी का पुरजोर समर्थन किया। रवि के अनुसार, अक्षय तय समय में पूरी एकाग्रता के साथ काम करते हैं और आमतौर पर लगभग 55 दिनों में एक फिल्म पूरी कर लेते हैं। इससे निर्माताओं का समय और पैसा दोनों बचते हैं, साथ ही फिल्म यूनिट से जुड़े करीब 300 से 400 लोगों को नियमित काम और आमदनी का सहारा मिलता है।

अक्षय कुमार ने भी अपनी तेज शूटिंग प्रक्रिया पर उठने वाले सवालों का जवाब हॉलीवुड के बड़े नामों का हवाला देते हुए दिया। उन्होंने कहा कि कई लोग हैरानी जताते हैं कि वे 60 से 65 दिनों में फिल्म कैसे निपटा लेते हैं। अक्षय के अनुसार, उन्होंने हाल ही में निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन के एक इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कहा कि नोलन भी आमतौर पर 90 दिनों के भीतर फिल्म पूरी करने की कोशिश करते हैं, जबकि टॉम क्रूज ने ‘मिशन: इम्पॉसिबल’ की शूटिंग 55 दिनों में पूरी की थी। ऐसे में तय समयसीमा में काम पूरा करना अनुशासन और तैयारी का हिस्सा है, न कि किसी समझौते का।

‘गोलमाल 5’ में नजर आएंगे अक्षय

वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार जल्द ही रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही कॉमेडी फिल्म ‘गोलमाल 5’ में दिखाई देंगे। इस बहुप्रतीक्षित फिल्म में उनके साथ अजय देवगन, अरशद वारसी, कुणाल खेमू, शरमन जोशी, श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तय की गई है।