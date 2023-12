42 साल की उम्र में भी बेहद फिट हैं शमा सिकंदर, एक्ट्रेस ने दिखाई योगा सेशन की झलक | actress shama sikander shares yoga photos

42 साल की उम्र में भी बेहद फिट हैं शमा सिकंदर, एक्ट्रेस ने दिखाई योगा सेशन की झलक

Shama Sikander : शमा सिकंदर का नाम इंडस्ट्री की फिट एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं। 42 साल की उम्र में भी शमा अपनी फिटनेस से कई एक्ट्रेस को मात देती हैं। शमा सिकंदर जैसे व्यक्ति के लिए, फिटनेस जीवन का एक तरीका और सर्वोच्च प्राथमिकता है।

चाहे वह कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, वह अपने फिटनेस के लिए वर्कआउट रूटीन पूरा करने के लिए समय निकालने से नहीं चूकती है। नेटिज़न्स का मानना है कि शमा ने हमेशा युवा दिखने की कला में महारत हासिल कर ली है और तभी तो जब भी वह अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी कोई भी आकर्षक पोस्ट डालती है तो वो पल में ही वायरल हो जाती है।

शमा के जीवन में योग ने हमेशा एक बड़ी भूमिका निभाई है और यही कारण है कि, वह फिट और फैब रहने के लिए हर दिन योग अभ्यास करती हैं।

शमा के नवीनतम सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में बताए तो, इसमें उन्होंने जो फोटो शेयर किए है उसमें शमा ने अपने सभी प्रशंसकों को अपने योग रूटीन की एक झलक दी है। वह हर एक योगासन को काफी अच्छे से करती हुई नजर आ रही है।

अपने वर्कआउट के दौरान वह गुलाबी योग पैंट और काले क्रॉप टॉप में काफी स्टाइलिश लग रही है। तस्वीरों में शमा योगा के विभिन्न आसान करते दिख रही हैं। तस्वीरों के साथ शमा ने कैप्शन में लिखा, Sundays are for stretching, breathing, and inner peace.

अगर आप जिंदगी में फिट रहना चाहते हैं, तो 'शमा सिकंदर' के तरीके से योगा अपना के फिट और शानदार रहें, हम बस यही कह सकते हैं। काम के मोर्चे पर, शमा सिकंदर के पास शानदार प्रोजेक्ट्स है, जिनकी घोषणाएं आदर्श समयसीमा के अनुसार होंगी। अधिक अपडेट के लिए बने रहें।