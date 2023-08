'ड्रीम गर्ल 2' में अभिषेक बनर्जी आएंगे इस किरदार में नजर, साझा की अपनी एक्साइटमेंट

Abhishek Banerjee talks about his character in Dream Girl 2: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की फिल्म 'ड्रीम गर्ल 2' को लेकर हर तरफ जोश का महौल बना हुआ है। हाल में जारी हुआ फिल्म का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर भी आते ही चारों तरफ छा गया, जबकि पूजा की झलक ने फैंस को बेहद खुश कर दिया। ऐसे में अब देशभर में फिल्म का क्रेज देखा जा सकता है।



ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म 'ड्रीम गर्ल' के सीक्वल को लेकर लोगों की उम्मीद भी आसमान छू रही है और लगता है फिल्म किसी को निराश नही करने वाली है। इस फिल्म की स्टार स्टेडड कास्ट में प्रतिभाशाली अभिषेक बनर्जी का होना यकीनन सोने पर सुहागा जैसा है।

दरसअल अभिषेक बनर्जी ने इंडस्ट्री में अपनी बहुमुखी प्रतिभा और शानदार एक्टिंग से खूब नाम कमाया हैं। उन्हें अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग और सूक्ष्म प्रदर्शन के लिए जाना जाता हैं। ऐसे में 'ड्रीम गर्ल 2' में उनकी मौजूदगी ने उत्साह का लेवल और भी बढ़ा दिया है।

फिल्म में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए अभिषेक ने खुलासा किया, फिल्म में मेरे किरदार का नाम शाहरुख है, जिससे शुरू में मुझे हैरानी हुई कि क्या मुझे असली शाहरुख खान या एक रोमांटिक किरदार निभाना है। हालांकि, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि यह किरदार पूरी तरह से अलग है। वह डिप्रेशन और उदासी से जूझ रहा एक व्यक्ति है, पर फिर जब उसका सामना पूजा से होता है, तो उसे अपने जीवन में उम्मीद की एक रोशनी दिखाई देती है।

फिल्म के ट्रेलर ने 2023 की कॉमेडी फिल्म के रूप में जबरदस्त तारीफ हासिल करते हुए खूब चर्चा पैदा की है। ट्रेलर में दिखाए गए मजेदार डायलॉग्स और आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे के बीच शानदार केमिस्ट्री देख दर्शकों का दिल खुश हो गया।

फिल्म में परेश रावल, असरानी, अन्नू कपूर, मनजोत सिंह, राजपाल यादव, मनोज जोशी, सीमा पाहवा और विजय राज जैसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं की टुकड़ी भी शामिल है। राज शांडिल्य द्वारा निर्देशित और एकता आर कपूर और शोभा कपूर द्वारा निर्मित, यह फिल्म 25 अगस्त, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।