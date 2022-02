यामी गौतम की 'ए थर्सडे' ने बॉलीवुड के वीकेंड वॉच में हासिल किया पहला स्थान, सेलेब्स ने की जमकर तारीफ

बॉलीवुड एक्ट्रेस की सस्पेंस ड्रामा 'ए थर्सडे' पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को हर तरफ से प्रशंसा और आलोचनात्मक प्रशंसा मिल रही है। इस थ्रिलर का निर्देशन बेहजाद खंबाटा ने किया है।





सोशल मीडिया यामी गौतम, नेहा धूपिया, अतुल कुलकर्णी और डिंपल कपाड़िया की एक तारकीय स्टार-कास्ट द्वारा पावर पैक प्रदर्शन के लिए प्रशंसा से भरा हुआ है। कई सेलेब्स भी यामी गौतम की इस फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं।







बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने हाल ही में फिल्म के बारे में अपनी समीक्षा साझा की। उन्होंने फिल्म का एक पोस्टर साझा करते हुए लिखा कि उन्हें फिल्म कैसी लगी। कैटरीना ने लिखा, Loving this... Just in time for my Sunday watch.

कैटरीना ने आगे अपनी प्रिय सहेली नेहा धूपिया को फिल्म के लिए उनकी प्रशंसा करने के लिए टैग किया। उन्होंने कहानी में must watch कहते हुए एक स्टिकर भी जोड़ा हैं।





विक्की कौशल ने तारीफ करते हुए कहा, Looking forward to watching 'A Thursday' hearing some fantastic things already! Best wishes.

रफ्तार ने कहा, Mind-blowing thriller! Looks like 'A Thursday' is winning hearts all over!