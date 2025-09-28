रविवार, 28 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 28 सितम्बर 2025 (12:29 IST)

रणबीर कपूर के पूरे नाम से लेकर बीमारी तक... जानिए एक्टर के बारे में 25 रोचक जानकारियां

Ranbir Kapoor Birthday
1) 28 सितम्बर 1982 को जन्मे रणबीर कपूर का नाम उनके दादाजी के नाम पर रखा गया था जिनका पूरा नाम रणबीर राज कपूर था।
2) रणबीर कपूर पढ़ाई में कमजोर थे और नीचे से पांच छात्रों में जगह बनाते थे।
3) रणबीर कपूर दसवीं कक्षा के बाद पिता ऋषि कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म 'आ अब लौट चलें' में असिस्ट करने के लिए उनके साथ अमेरिका गए थे और इस दौरान पिता के साथ उनके संबंध प्रगाढ़ हुए। 
4) रणबीर कपूर न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ विज्युअल आर्ट्स से फिल्म मेकिंग और ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से मेथड एक्टिंग के कोर्स कर चुके हैं। इन कोर्स के बाद रणबीर ने निर्देशक संजय लीला भंसाली को फिल्म ब्लैक में असिस्ट किया था।  
5) सांवरिया रणबीर की पहली फिल्म है। रणबीर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सांवरिया में उनका रोल उनके दादाजी राजकपूर को श्रद्धांजली के तौर पर लिखा गया था। 
6) रणबीर कपूर उनके पिता ऋषि कपूर की फिल्मों को बड़े चाव से देखते हैं वहीं मम्मी नीतू कपूर को फिल्म में देखने में उन्हें झिझक महसूस होती है। 
7) रणबीर कपूर बचपन में उनके पिता ऋषि कपूर से बहुत डरते थे क्योंकि वह बहुत सख्‍त पिता थे। 
8) कपूर खानदान के अन्य लोगों की तरह, रणबीर कपूर भी खाने के बेहद शौकीन हैं। उनकी खास पसंदीदा खानों में नॉनवेज और वेज दोनों प्रकार की डिश शामिल हैं। 
9) रणबीर कपूर उनकी मम्मी नीतू कपूर के बहुत करीब हैं। रणबीर के नाखून अभी भी मम्मी नीतू ही काटती हैं और उन्हें 1500 रू. हफ्ते की पॉकेटमनी देती हैं। 
10) नीतू के अनुसार रणबीर में कोई कमी नहीं है और वह एक कंप्लीट मैन हैं इसी वजह से वह उन्हें रेमंड बुलाती हैं। 
 
11) एक मैगजीन के अनुसार, रणबीर कपूर के गाल पर एक इंच लंबा चोट का निशान है जो उन्हें बाथरूम की तरफ दौड़ते हुए गिरने पर लगा था। 
12) रणबीर कपूर ने एक बार गलती से ऑफ्टर शेव लोशन पी लिया था, जिसे तुरंत पेट से निकाला गया। 
13) रणबीर कपूर को नेजल डिविएट सेप्टम नाम की बीमारी है जिसकी वजह से वह जल्दी-जल्दी बोलते और खाते हैं। 
14) रणबीर कपूर ब्रांडेड चीजों के शौकीन हैं और घर में पहने जाने वाली स्लीपर भी वे इंटरनेशनल ब्रांड के पहनते हैं।  
15) रणबीर कपूर के अनुसार वह बहुत भावुक हैं और जल्द ही उनके आंसू निकल आते हैं। एक इंटरव्यू में रणबीर ने कहा कि वह अक्सर रो देते हैं। 
 
16) रणबीर कपूर की फिल्म 'वेक अप सिड' की कहानी लिखी जा चुकी थी और उसका टाइटल निश्चित नहीं किया गया था। कहानी सुनने के बाद रणबीर ने ही फिल्म का नाम वेक अप सिड रखा था। 
17) फिल्मों में अभिनय के अलावा रणबीर चैरिटी कामों में भी सक्रिय हैं। रणबीर कपूर महिला सशक्तिकरण के समर्थक हैं और शबाना आजमी के एनजीओ 'मिजवान वेलफेयर सोसाइटी' के गुडविल ब्रांड एम्बेसेडर हैं। रणबीर कपूर ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जागरूकता के विज्ञापन में काम कर चुके हैं।
18) फिल्म बर्फी में उनका किरदार चार्ली चैपलीन और मिस्टर बीन से प्रभावित होकर लिखा गया था। 
19) फिल्मों में अभिनय के अलावा, रणबीर कपूर फुटबॉल में गहरी रूचि रखते हैं। वह फुटबॉल को चैरिटी से जोड़ देते हैं। रणबीर 'द ऑफ स्टार्स फुटबॉल क्लब' के वाइस-कैप्टन हैं। यह क्लब चैरिटी के लिए मैच आयोजित करता है।  
20) रणबीर कपूर को आत्मकथाएं पढ़ना बहुत पसंद हैं। 
 
21) ऋषि कपूर की बतौर हीरो पहली फिल्म 'बॉबी' में टॉवेल सीन था। संयोग की बात है कि रणबीर कपूर की पहली फिल्म में भी टॉवेल सीन था। 
22) अपने एक इंटरव्यू में कैटरीना ने कहा कि किसी द्वीप पर अकेले छूटने की दशा में वह रणबीर का साथ पसंद करेंगी। 
23) रणबीर प्रोडक्शन कंपनी 'पिक्चर शुरू प्रोडक्शंस' के को-फाउंडर हैं और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टीम मुंबई सिटी एफसी के सह मालिक भी हैं। 
24) रणबीर कपूर का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया है। दीपिका पादुकोण से उनका ब्रेक अप हुआ। बाद में वे कैटरीना के करीब आ गए।  इस समय आलिया भट्ट के साथ नजदीकी सुर्खियों में है।  
25) बॉम्बे वेलवेट में उनके रोल के लिए रणबीर कपूर ने मिक्सड मार्शल आर्ट्स और थाई किक बॉक्सिंग सीखी थी। जिसके लिए उन्होंने 6 महीनों की लंबी ट्रेनिंग ली थी।
बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकरभारत रत्न, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की 28 सितंबर को बर्थ एनिवर्सरी है। लता मंगेशकर भले ही अब इस दुनिया में नहीं हो लेकिन अपने गानों से आज भी वह लोगों के दिल में जिंदा है। लता मंगेशकर अपने पांच भाई-बहनों में सबसे बड़ी थीं। उनकी तीन बहनें मीना, उषा और आशा हैं। उनका एक भाई हृदयनाथ हैं।

मौनी रॉय के पिता चाहते थे उनकी बेटी बने भारतीय सिविल सेवा का हिस्सा

मौनी रॉय के पिता चाहते थे उनकी बेटी बने भारतीय सिविल सेवा का हिस्साटीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुकी हैं। मौनी रॉय 28 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। मौनी रॉय बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक्ट्रेस के पिता उन्हें भारतीय सिविल सेवा का हिस्सा बनाना चाहते थे।

लता मंगेशकर ने महज 13 साल की उम्र में गाया था पहला गाना, 50 हजार से ज्यादा गानों को दी आवाज

लता मंगेशकर ने महज 13 साल की उम्र में गाया था पहला गाना, 50 हजार से ज्यादा गानों को दी आवाजबॉलीवुड में लता मंगेश्कर को ऐसी पार्श्वगायिका के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी आवाज के जादू से संगीत प्रेमियों के दिलों पर करीब सात दशक तक राज किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 28 सिंतबर 1929 को जन्मीं लता मंगेशकर (मूल नाम हेमा हरिदकर) के पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी रंगमंच से जुड़े हुए थे।

मौनी रॉय से रश्मिका मंदाना तक, ये एक्ट्रेसेस दे रहीं नी-हाई बूट्स और स्टेटमेंट कोट में फैशन पावर मूव्स

मौनी रॉय से रश्मिका मंदाना तक, ये एक्ट्रेसेस दे रहीं नी-हाई बूट्स और स्टेटमेंट कोट में फैशन पावर मूव्सफ़ैशन एक लगातार विकसित होने वाला कैनवास है, लेकिन कुछ लुक्स ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए बने रहते हैं, और एक टाइम-लेस क्लासिक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाते हैं। कुछ स्टाइलिंग ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो हमेशा काम करती हैं। आलिया भट्ट, मौनी रॉय, रश्मिका मंदाना और तमन्ना भाटिया के ये चार बेहतरीन आउटफिट्स यह साबित करते हैं कि कुछ फैशन फ़ॉर्मूले वाकई फ़ूलप्रूफ़ होते हैं — जो हर सीज़न में शानदार दिखते हैं और एलिगेंस को आसान बना देते हैं।

Bigg Boss 19: घर में गाली-गलौच पर भड़के सलमान खान, अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर अमाल मलिक की लगाई क्लास

Bigg Boss 19: घर में गाली-गलौच पर भड़के सलमान खान, अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर अमाल मलिक की लगाई क्लास'बिग बॉस 19' के घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। इसी बीच वीकेंड का वार में सलमान खान कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाने वाले हैं। इस बार सलमान खान के निभाने पर सिंगर अमाल मलिक हैं। अमाल शो में लगातार गालियां दे रहे हैं, और बाकी कंटेस्टेंट्स के परिवार पर भद्दे कमेंट कर रहे हैं।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
