चीन को कितनी चुनौती दे पाएगा अरब, अमेरिका और भारत का रेल-पोर्ट प्लान

G20 New Delhi Leaders Declaration : जी-20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit India) में दिल्ली घोषणा-प‍त्र (New Delhi Leaders Declaration) जारी किया गया। इसकी बड़ी बातों में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस (What is biofuel Alliance) लॉन्च करने की घोषणा करना भी शामिल है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस दुनिया में वैकल्पिक व स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने का प्रयास है। जानिए आखिर क्या है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और क्या होंगे इसके फायदे-