बुधवार, 4 मार्च 2026
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  राशियाँ
  Today 27 November 2025 horoscope in Hindi
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 27 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 27 November 2025
1. मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 27 November 2025 : करियर: नौकरीपेशा लोगों को बढ़ी हुई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: पार्टनर के साथ आपसी प्रेम और तालमेल बढ़ेगा।
धन: आज धन निवेश से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज़ से दिन बेहतर रहने वाला है। 
उपाय: भोलेनाथ को गुड़ मिलाकर दूध अर्पित करें।ALSO READ: kovidara tree: क्या कचनार ही है कोविदार वृक्ष? जानिए दिलचस्प जानकारी
 
2. वृषभ (Taurus)
 
करियर: नौकरीपेशा के करियर में अचानक बाधाएं खड़ी हो सकती हैं। 
लव: जीवनसाथी के लिए कोई तोहफा खरीद सकते हैं।
धन: धन, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 
स्वास्थ्य: घरेलू मतभेद से मन विचलित हो सकता है। 
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं।
 
3. मिथुन (Gemini)
 
करियर: आज कारोबारियों की पुरानी अटकी हुई कई योजनाओं को गति मिलती हुई दिख रही है। 
लव: पारिवारिक वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, पर बातचीत से सुलझा लेंगे।
धन: प्रतिदिन बढ़ते और आकस्मिक ख़र्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से सक्रिय महसूस करेंगे। 
उपाय: भगवान गणेश को दूब या दूर्वा घास अर्पित करें।
 
4. कर्क (Cancer)
 
करियर: व्यापारी वर्ग में पुरानी पार्टनरशिप फिर से मजबूत हो सकती है। 
लव: व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण घटना घटित होगी, जो प्रसन्नता लेकर आएगी।
धन: बिजनेस में आर्थिक लाभ मिलने के प्रबल योग हैं। 
स्वास्थ्य: किसी भी बुरी आदत को अलविदा कहने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है।
उपाय: चांदी के बर्तन में पानी पीएं।
 
5. सिंह (Leo)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी। कलीग्स से संबंध सुधरेंगे।
लव: रोमांस और उत्साह से भरा दिन है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। 
धन: आर्थिक मामलों में लिया गया कोई बड़ा जोखिम सफल हो सकता है।
स्वास्थ्य: खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: आज लाल रंग के कपड़े पहनें।
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर: आज आपको कार्यक्षेत्र में आपके मेहनती और व्यावहारिक होने के प्रयासों का फल मिलेगा।
लव: अपने प्रेमी साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें।
धन: वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी। आज किसी भी तरह के उधारी के लेनदेन से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए थोड़ा व्यायाम ज़रूरी है।
 
7. तुला (Libra)
 
करियर: नई नौकरी पाने के संबंध में शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी, पारिवारिक सहयोग काम आएगा।
धन: नवीन निवेश के लिए अच्छा समय है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे।
उपाय: देवी लक्ष्मी को गुलाब पुष्प अर्पित करें।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: विद्यार्थियों को रिसर्च और गहन चिंतन वाले कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में भावनाओं की तीव्रता बनी रहेगी। धैर्य बनाकर चलें।
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। जोखिम भरे निवेश से दूर रहें।
स्वास्थ्य: आज ध्यान और विश्राम ज़रूरी है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
9. धनु (Sagittarius)
 
करियर: आज का दिन नई चीज़ें सीखने की प्रेरणा देगा। 
लव: परिवार के साथ सुखद समय बिताने का मन करेगा।
धन: व्यापारिक आय में जबरदस्त वृद्धि के योग हैं।
स्वास्थ्य: अच्छी सेहत से उत्साह और साहस बढ़त पर रहेगा।
उपाय: किसी गरीब व्यक्ति को पीले वस्त्र दान करें।
 
10. मकर (Capricorn)
 
करियर: नौकरीपेशा के धन-संपत्ति में वृद्धि होगी। 
लव: प्रेमी अपने पार्टनर की महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करें।
धन: जमीन या संपत्ति में निवेश के लिए समय अनुकूल है।
स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या और आहार को व्यवस्थित रखें।
उपाय: गरीबों को कंबल या भोजन दान करें।
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
करियर: नौकरी में नवीन शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे, जिससे लाभ होगा। 
लव: प्रेमी और परिवार संग हर्ष और आनंद के अवसर बनेंगे। 
धन: आर्थिक मामलों को गति मिलेगी। लाभ संवारने पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से सेहतमंद रहेंगे।
उपाय: हनुमान मंदिर में तेल का दीपक जलाएं।
 
12. मीन (Pisces)
 
करियर: नौकरीपेशा अपनी योग्यता के बल पर कार्यक्षेत्र में नई राह बनाएंगे। 
लव: प्रेम जीवन में आपसी सहयोग की भावना बढ़ेगी।
धन: आज कहीं से पुराना रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। 
स्वास्थ्य: संतान के खानपान में सुधार आएगा और स्वास्थ्य बेहतर होगा।
