Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 दिसंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 15 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 15 December 2025 : करियर: आपकी मेहनत आज रंग लाएगी। ध्यान से काम करें।

लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और समझ बढ़ेगी।

धन: कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है, तो सतर्क रहें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से बचने के लिए आराम करें।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: आज कार्यस्थल पर आपके प्रयासों का परिणाम अच्छा मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी सी नोक-झोंक हो सकती है।

धन: धन के निवेश से लाभ मिल सकता है, लेकिन सावधानी रखें।

स्वास्थ्य: आज आराम करने की आवश्यकता हो सकती है।

उपाय: घर में कपूर जला लें, सुख-शांति बनी रहेगी।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज कार्यस्थल पर कुछ बदलाव हो सकते हैं।

लव: प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएगा।

धन: अव्यवस्थित तथा अचानक आने वाले खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

उपाय: पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: आज आपके काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं

लव: पार्टनर से अच्छे पल बिताने का समय मिलेगा।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: अधिक काम से थकावट हो सकती है।

5. सिंह (Leo)

करियर: आज कार्यस्थल पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

लव: आपसी रिश्ते में प्यार और समझ बढ़ेगी।

धन: कारोबार की आय में कुछ वृद्धि हो सकती है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

उपाय: आज हनुमान जी की पूजा करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: आज आपके कार्यस्थल पर किसी पुराने प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।

लव: लव पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: बिना सोचे-समझे अधिक धन खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: माता की सेहत में थोड़ी थकावट हो सकती है।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल चढ़ाएं।

7. तुला (Libra)

करियर: आज कार्यस्थल पर आपके प्रयासों को पहचाना जाएगा।

लव: पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताने का मौका मिलेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: परिवारजन का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज कार्यक्षेत्र में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान हो सकती है।

उपाय: शनिवार को काले वस्त्र का दान करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: आज कार्यस्थल पर कोई नया अवसर प्राप्त हो सकता है।

लव: पार्टनर के साथ खुशनुमा समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा।

धन: अप्रत्याशित खर्चों से बचने की कोशिश करें।

स्वास्थ्य:शारीरिक फिटनेस के लिए कुछ समय निकालें।

उपाय: गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: आज आपके कार्य में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।

लव: पारिवारिक तथा प्रेम रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। अधिक खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: घर में बुजुर्गों का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

उपाय: लोहा दान करें, इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: आज कार्यस्थल पर आपको सफलता मिल सकती है।

लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और प्यार बना रहेगा।

धन: कारोबार में आपकी मेहनत से अच्छे परिणाम आएंगे।

स्वास्थ्य: आज मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

उपाय: संतोषी माता की पूजा करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: आज कार्यक्षेत्र में सफलता की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे।

लव: साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, ध्यान योग करें।