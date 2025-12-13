सोमवार, 15 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 15 December 2025 horoscope in Hindi
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 15 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 15 December 2025
1. मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 15 December 2025 : करियर: आपकी मेहनत आज रंग लाएगी। ध्यान से काम करें।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और समझ बढ़ेगी। 
धन: कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है, तो सतर्क रहें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से बचने के लिए आराम करें।
उपाय: सूर्य देव की पूजा करें और उन्हें जल अर्पित करें।ALSO READ: Paush Month Festivals: पौष महीना 2025-2026: प्रमुख व्रत और त्योहारों की सूची
 
2. वृषभ (Taurus)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर आपके प्रयासों का परिणाम अच्छा मिलेगा। 
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी सी नोक-झोंक हो सकती है।
धन: धन के निवेश से लाभ मिल सकता है, लेकिन सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: आज आराम करने की आवश्यकता हो सकती है।
उपाय: घर में कपूर जला लें, सुख-शांति बनी रहेगी।
 
3. मिथुन (Gemini)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर कुछ बदलाव हो सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएगा। 
धन: अव्यवस्थित तथा अचानक आने वाले खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें।
 
4. कर्क (Cancer)
 
करियर: आज आपके काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं
लव: पार्टनर से अच्छे पल बिताने का समय मिलेगा।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: अधिक काम से थकावट हो सकती है।
 
5. सिंह (Leo)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 
लव: आपसी रिश्ते में प्यार और समझ बढ़ेगी।
धन: कारोबार की आय में कुछ वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: आज हनुमान जी की पूजा करें।
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर: आज आपके कार्यस्थल पर किसी पुराने प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।
लव: लव पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: बिना सोचे-समझे अधिक धन खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: माता की सेहत में थोड़ी थकावट हो सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल चढ़ाएं।
 
7. तुला (Libra)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर आपके प्रयासों को पहचाना जाएगा। 
लव: पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताने का मौका मिलेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: परिवारजन का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। 
लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक थकान हो सकती है।
उपाय: शनिवार को काले वस्त्र का दान करें। 
 
9. धनु (Sagittarius)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर कोई नया अवसर प्राप्त हो सकता है।
लव: पार्टनर के साथ खुशनुमा समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा।
धन: अप्रत्याशित खर्चों से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य:शारीरिक फिटनेस के लिए कुछ समय निकालें।
उपाय: गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखें।
 
10. मकर (Capricorn)
 
करियर: आज आपके कार्य में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।
लव: पारिवारिक तथा प्रेम रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। अधिक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: घर में बुजुर्गों का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। 
उपाय: लोहा दान करें, इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी।
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर आपको सफलता मिल सकती है। 
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और प्यार बना रहेगा।
धन: कारोबार में आपकी मेहनत से अच्छे परिणाम आएंगे।
स्वास्थ्य: आज मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: संतोषी माता की पूजा करें। 
 
12. मीन (Pisces)
 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में सफलता की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे।
लव: साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, ध्यान योग करें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'आकाशीय रिकॉर्ड' विद्या क्या है, जानिए कैसे करती है ये आपकी समस्याओं का समाधान?

'आकाशीय रिकॉर्ड' विद्या क्या है, जानिए कैसे करती है ये आपकी समस्याओं का समाधान?Akashic Records: आकाशीय रिकॉर्ड एक गूढ़ विद्या है। यह विद्या लोगों बताती उनके पिछले जन्म के रिकॉर्ड बताती है और इससे वर्तमान जीवन की समस्याओं को जोड़कर उसका समाधान बताती है। यह विद्या के जानकार मानते हैं कि विशाल ब्रह्मांड की लाइब्रेरी में प्रत्यके आत्मा के कर्मों का रिकॉर्ड दर्ज है। इन्हीं पिछले कर्मों के कारण ही यह वर्तमान का जन्म मिला हुआ है जिसमें हिसाब किताब चलता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति खुद इस रिकॉर्ड को थोड़े से प्रयास से प्राप्त कर सकता है या फिर उसे किसी आकाशीय रिकॉर्ड रिडर्स की मदद लेना चाहिए। इसे जातकर आप अपना वर्तमान जीवन बदल सकते हो।

Lohri Festival: लोहड़ी का पर्व कब है?

Lohri Festival: लोहड़ी का पर्व कब है?Lohri Festival 2026: लोहड़ी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है, जो खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व खासकर सर्दी के मौसम में मनाया जाता है और एक फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है।

Year Ender 2025: वर्ष 2025 की 12 प्रमुख धार्मिक घटनाएं

Year Ender 2025: वर्ष 2025 की 12 प्रमुख धार्मिक घटनाएंYear Ender 2025: वर्ष 2025 धार्मिक घटनाक्रमों के लिहाज से बहुत उथल पुथल के साथ की बड़े समारोह और उत्सवों का वर्ष रहा है। देश और दुनिया में धर्म को लेकर चर्चा चरम पर रही। आओ जानते हैं बीते वर्ष के प्रमुख धार्मिक घटनाक्रमों को।

Paus Amavasya 2025 पौष मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदे

Paus Amavasya 2025 पौष मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदेPaus Amavasya Benefits: हिन्दू कैलेंडर के अनुसार 19 दिसंबर को पौष अमावस्या मनाई जाएगी। यह दिन न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का संचार भी करता है। यदि इसे सही तरीके से मनाया जाए, तो यह न केवल पितृ दोषों को नष्ट करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है।

Guru Mmithun Gochar 2025: गुरु का मिथुन राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकर

Guru Mmithun Gochar 2025: गुरु का मिथुन राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकरGuru Vakri Gochar 2025: देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, 5 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में वक्री (उल्टी चाल) अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु का यह गोचर कई राशियों के लिए एक 'अग्नि परीक्षा' जैसा समय लेकर आ रहा है, जो साल 2026 तक रहेगा। बुध की राशि मिथुन में होने के कारण यह अवधि सीखने, बुद्धि और ज्ञान को निखारने का शानदार मौका देगी और तार्किक क्षमता और विवेक में वृद्धि करेगी। हालांकि, इसके साथ ही कुछ राशियों को करियर, आर्थिक निर्णय, निजी संबंध और स्वास्थ्य के मोर्चे पर फूंक-फूंककर कदम रखने की सख्त ज़रूरत होगी। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह गोचर चुनौतियों भरा सिद्ध हो सकता है।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 दिसंबर, 2025)Today Rashifal 15 December 2025 : कैसा रहेगा आज 15 दिसंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार सोमवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

15 December Birthday: आपको 15 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

15 December Birthday: आपको 15 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!15 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 15 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 दिसंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 दिसंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 15 December 2025: ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 15 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 दिसंबर, 2025)Today 14 December 2025 horoscope in Hindi :14 दिसंबर 2025, रविवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

14 December Birthday: आपको 14 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

14 December Birthday: आपको 14 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!14 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 14 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com