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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Friday, 6 November 2026 (17:04 IST)

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 नवंबर 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Today 07 November Shubh Muhurat
Written By: चेतन गौड़
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (11:10 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 07 November 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 07 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 07 नवंबर 2026, शनिवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:
 

शनिवार, 07 नवंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व
आज के दिन छोटी दीपावली मनाई जाएगी।
आज हनुमान जी का प्रकटोत्‍सव भी मनाया जाएगा। 
आज मध्यरात्रि में नरक चौदस मनाई जाएगी। 
इस रात मां काली की पूजा-अर्चना की जाती है। 
आज के दिन शिव चतुर्दशी व्रत भी रखा जाएगा। 
आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।
 

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: शनिवार
तिथि: कार्तिक कृष्‍ण त्रयोदशी
पक्ष: कार्तिक पक्ष
मास: कार्तिक (कृष्‍ण पक्ष)
ऋतु: शरद ऋतु
विक्रम संवत: 2083
शक संवत: 1948
 

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: चित्रा 8 नवंबर की प्रात: 05:52 तक।
योग: प्रीति देर रात्रि 03:28 तक।
करण: वणिज सुबह 10:47 तक, तत्‍पश्‍चात विष्टि। 
चन्द्र राशि: कन्या राशि में।
सूर्य राशि: तुला राशि में।
 
पंचक: आज पंचक नहीं है। 
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:54 से 02:37 तक। 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:53 से 05:45 तक।
 

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: सुबह 09:21 से 10:43 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)
 
यमगण्ड: दोपहर 01:26 से 02:48 तक।
गुलिक काल: सुबह 06:37 से 07:59 तक।      
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पूर्व दिशा में यात्रा से बचें। 
 
निवारण/उपाय: यदि आज पूर्व दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले हनुमान जी का ध्यान कर 'ॐ हनुमते नमः' मंत्र का जप करें, तत्‍पश्‍चात यात्रा के लिए प्रस्थान करें।

भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण 
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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