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Written By डॉ. अभय गुप्ता डॉ. अभय गुप्ता
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Tuesday, 25 August 2026 (17:33 IST)

अंक दर्शन : 2026 की राखी और संस्कारों में छिपी ग्रह ऊर्जा

Discover planetary energy hidden in Rakhi and cultural traditions through numerology
Written By: डॉ. अभय गुप्ता
Published By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (17:43 IST)
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रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का ऐसा पर्व है, जिसमें एक साधारण-सा धागा स्नेह, विश्वास, जिम्मेदारी और पारिवारिक जुड़ाव का अर्थ ग्रहण कर लेता है। यह केवल कैलेंडर पर अंकित एक पर्व नहीं, बल्कि उन रिश्तों को पुनः अनुभव करने का अवसर है, जिन्हें जीवन की व्यस्तता, दूरियां और बदलती परिस्थितियां कभी-कभी हमारी दिनचर्या से दूर कर देती हैं।

राखी की थाली सजाते समय उसमें केवल रोली, अक्षत, दीप और मिठाई नहीं सजते; उनके साथ बचपन की स्मृतियां, वर्षों का अपनापन, अनकही चिंता और प्रियजन के सुखी एवं मंगलमय जीवन की प्रार्थना भी जुड़ी होती है। कभी छोटी-सी बात पर हुई नोकझोंक, कभी एक-दूसरे के लिए खड़े रहने का विश्वास और कभी बिना कहे समझ लेने वाला भाव-रक्षाबंधन इन सभी स्मृतियों को एक ही क्षण में जीवंत कर देता है।

समय के साथ रिश्तों की परिस्थितियां बदलती हैं। भाई-बहन अलग शहरों में रहने लगते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और मुलाकातों के अवसर सीमित हो जाते हैं। फिर भी राखी का दिन इन दूरियों के बीच एक ऐसा भावनात्मक सेतु बना देता है, जहां कुछ क्षणों के लिए उम्र, दूरी और व्यस्तता पीछे छूट जाती है और रिश्ता फिर अपने मूल स्वरूप में लौट आता है।

भारतीय परंपरा की विशेषता यह रही है कि उसने भावनाओं को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें संस्कारों और प्रतीकों का स्वरूप दिया। माथे पर तिलक, अक्षत अर्पित करना, ईश्वर का स्मरण, रक्षा-सूत्र बांधना, मिठाई खिलाना, उपहार देना और आशीर्वाद प्राप्त करना-रक्षाबंधन की प्रत्येक प्रक्रिया अपने भीतर एक विशिष्ट भाव और सांस्कृतिक अर्थ समेटे हुए है।
 
अंकशास्त्रीय दृष्टि से इन संस्कारों का अध्ययन करने पर इनके साथ जुड़े अंक और पारंपरिक ग्रह-तत्वों के प्रतीकात्मक संकेत भी सामने आते हैं। इस लेख का उद्देश्य किसी व्यक्ति की जन्मकुंडली का विश्लेषण या भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि यह समझना है कि रक्षाबंधन की पारंपरिक विधियों को अंकशास्त्र के प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से किस प्रकार समझा जा सकता है।

क्योंकि अंततः राखी कलाई पर बंधने वाला केवल एक धागा नहीं है, यह उस रिश्ते की स्मृति, विश्वास और अपनत्व का प्रतीक है, जिसकी डोर दिखाई नहीं देती, लेकिन जीवनभर दिल से जुड़ी रहती है। इस वर्ष 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इस बार का यह पर्व अंक शास्त्र के अनुसार कुछ अलग अंक संकेत लेकर आ रहा है।

अंकशास्त्र की दृष्टि से देखें तो 28 का योग 1 है-2+8=10 और 1+0=1। पूरे दिनांक 28-08-2026 का योग भी 1 ही आता है। वहीं वर्ष 2026 का योग भी 1 है-2+0+2+6=10, अर्थात् 1।
 
इस प्रकार इस वर्ष रक्षाबंधन पर तिथि अंक 1, दिनांक का मूल योग 1 और वर्षांक 1-तीनों स्तरों पर सूर्य का अंक सामने आता है। दूसरी ओर अगस्त का अंक 8 है, जो शनि से जुड़ा है और पर्व शुक्रवार अर्थात् 6 शुक्र के दिन मनाया जा रहा है।
 
इसे केवल संख्याओं का संयोग मानकर छोड़ देना भी संभव है, लेकिन अंक दर्शन की दृष्टि से यह एक रोचक प्रतीक बन जाता है-सूर्य का आत्मबल, शनि का दायित्व और शुक्र का प्रेम। और यही तीन भाव रक्षाबंधन की आत्मा से भी गहराई से जुड़े दिखाई देते हैं।
 
राखी का त्योहार आते ही घर का वातावरण जैसे बदल जाता है। पूजा की थाली सजती है, रोली की खुशबू फैलती है, मिठाई की मिठास घर में घुलती है और वर्षों से दूर रह रही बहन भी भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए जैसे फिर उसी बचपन में लौट आती है। भाई के लिए भी वह धागा केवल धागा नहीं होता; उसमें बहन का स्नेह, बचपन की शरारतें, पुरानी नोकझोंक और जीवन भर साथ रहने की एक मौन भावना बंधी होती है।
 
और शायद यही कारण है कि राखी की पूरी विधि को अंकशास्त्र की दृष्टि से देखने पर यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि विभिन्न ग्रह-तत्वों के प्रतीकात्मक संस्कारों की एक सुंदर श्रृंखला दिखाई देती है।
 

थाली की व्यवस्था : अंक 4 - राहु और अनुशासन

राखी का संस्कार शुरू होने से पहले बहन थाली सजाती है। राखी, रोली, अक्षत, दीप, मिठाई और दूसरी सामग्री को सलीके से रखा जाता है। यह केवल तैयारी नहीं, बल्कि पूरे संस्कार को विधि और क्रम देने की शुरुआत है।
अंकशास्त्र में 4 का संबंध राहु से माना जाता है।

इसलिए राखी की सामग्री को व्यवस्थित करना और पूरे संस्कार को निश्चित क्रम से करना अनुशासन और व्यवस्था के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। प्रेम तभी संस्कार बनता है, जब उसमें मर्यादा और अनुशासन भी जुड़ा हो।
 

तिलक : अंक 1 - सूर्य और आत्मबल

थाली सजने के बाद भाई के माथे पर तिलक लगाया जाता है। बहन की उंगलियों से लगाया गया वह छोटा-सा तिलक भाई के लिए एक बड़ी शुभकामना बन जाता है-वह जीवन में उज्ज्वल रहे, आत्मविश्वास से आगे बढ़े और हर परिस्थिति में अपने व्यक्तित्व की गरिमा बनाए रखे।
 
अंकशास्त्र में 1 का संबंध सूर्य से माना जाता है। सूर्य आत्मबल, तेज, व्यक्तित्व और चेतना का प्रतीक है।
इस वर्ष तो यह संबंध और भी रोचक है, क्योंकि राखी की तिथि और पूरे दिनांक का योग 1 है तथा वर्षांक भी 1 है। इसलिए 2026 की राखी के आरंभ में तिलक का सूर्य-तत्व विशेष रूप से उभरता हुआ प्रतीक माना जा सकता है।
 

अक्षत : अंक 2 - चंद्र और रिश्ते की अखंडता

तिलक के बाद अक्षत लगाए जाते हैं। अक्षत अर्थात् जो टूटा या खंडित न हो। भाई के मस्तक पर रखा गया यह साबुत चावल का दाना रिश्ते के लिए एक सुंदर कामना है-संबंध बना रहे, उसमें टूटन न आए।
 
अंकशास्त्र में 2 का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। चंद्रमा मन, भावना, संवेदनशीलता और अपनत्व का प्रतीक है।
भाई-बहन का रिश्ता भी तो सबसे पहले मन का रिश्ता है। समय कितना भी बदल जाए, दूरियां कितनी भी बढ़ जाएं, राखी का एक दिन उस भावनात्मक डोर को फिर से छू लेता है।
 

मंत्र और प्रार्थना : अंक 7 - केतु और अध्यात्म

इसके बाद ईश्वर का स्मरण, मंत्रोच्चार या प्रार्थना होती है। बहन के होंठों पर मंत्र हो सकता है, लेकिन मन में प्रार्थना एक ही होती है-भाई सुखी रहे, स्वस्थ रहे और जीवन में मंगल प्राप्त करे।

अंकशास्त्र में 7 का संबंध केतु से माना जाता है। केतु को अंतर्मुखता, आध्यात्मिक चिंतन और ईश्वराभिमुखता से जोड़ा जाता है। इसलिए मंत्र और प्रार्थना का यह चरण राखी को केवल पारिवारिक उत्सव न रखकर आध्यात्मिक संकल्प से जोड़ देता है।
 

रक्षा-सूत्र : अंक 9 - मंगल और संरक्षण

अब वह क्षण आता है जिसका इस पर्व को सबसे अधिक इंतजार रहता है-कलाई पर राखी बांधने का। बहन भाई की कलाई अपने हाथ में लेती है। उस स्पर्श में बचपन लौट आता है। कभी इसी हाथ से खिलौने छीने गए थे, कभी इसी हाथ को पकड़कर सड़क पार की गई थी, कभी इसी हाथ से झगड़ा हुआ था और आज उसी कलाई पर प्रेम और विश्वास का धागा बांधा जा रहा है।

अंकशास्त्र में 9 का संबंध मंगल से माना जाता है। मंगल साहस, शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है,इसलिए रक्षा-सूत्र मंगल के साहस और संरक्षण वाले पक्ष का प्रतीक बनता है। आज रक्षा का अर्थ भी बदल चुका है-भाई बहन की और बहन भाई की, दोनों एक-दूसरे के सुख-दुःख में खड़े रहने का संकल्प रखते हैं।
 

मिठाई : अंक 6 - शुक्र और प्रेम की मिठास

राखी बांधने के बाद मिठाई खिलाई जाती है। यही वह क्षण है जब गंभीर संकल्प के बाद चेहरे पर मुस्कान लौटती है। अंकशास्त्र में 6 का संबंध शुक्र से माना जाता है। शुक्र प्रेम, सौहार्द, सामंजस्य और मधुरता का प्रतीक है।
इस वर्ष राखी शुक्रवार को पड़ रही है, इसलिए पर्व के दिन का संबंध भी शुक्र-तत्व से है।

राखी के बाद मिठाई खिलाना इसलिए केवल मुंह मीठा करना नहीं, बल्कि रिश्ते में प्रेम और मधुरता बनी रहे, इस भावना का प्रतीक माना जा सकता है।
 

वचन और संवाद : अंक 5 - बुध और अपनापन

राखी के साथ कुछ शब्द भी कहे जाते हैं-शुभकामनाओं के, प्रेम के और विश्वास के। कभी भाई बहन को छेड़ता है, कभी बहन कोई पुरानी शिकायत याद दिलाती है और कभी दोनों बिना कुछ कहे ही एक-दूसरे की आंखों में सब समझ लेते हैं।
 
अंकशास्त्र में 5 का संबंध बुध से माना जाता है। बुध वाणी, संवाद, विचारों की अभिव्यक्ति और व्यवहार-कुशलता का प्रतीक है,इसलिए राखी के अवसर पर होने वाला संवाद और दिया गया वचन बुध-तत्व से जुड़ता है।
 

उपहार : अंक 8 - शनि और जिम्मेदारी

फिर आता है उपहार। बचपन में शायद उपहार की कीमत से ज्यादा यह मायने रखता था कि भाई क्या लाया है। बड़ी उम्र में भी यही भावना बनी रहती है-उपहार वस्तु से अधिक रिश्ते की परवाह का संकेत है। अंकशास्त्र में 8 का संबंध शनि से माना जाता है। शनि कर्म, दायित्व, कर्तव्य और जिम्मेदारी का प्रतीक है।

इसलिए उपहार को रिश्ते के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी स्वीकार करने की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति माना जा सकता है और इस वर्ष अगस्त का अंक भी 8 है। इसलिए 2026 की राखी में शनि का यह दायित्व-बोध भी विशेष रूप से पढ़ा जा सकता है।
 

आशीर्वाद : अंक 3 - गुरु और शुभ दिशा

अंत में बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। सिर पर रखा हुआ उनका हाथ और मुंह से निकले कुछ शब्द- 'खुश रहो', 'सुखी रहो', 'सदा आगे बढ़ो'-कभी-कभी पूरे पर्व की सबसे मूल्यवान स्मृति बन जाते हैं।

अंकशास्त्र में 3 का संबंध बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति ज्ञान, संस्कार, मार्गदर्शन और शुभ दिशा का प्रतीक है, इसलिए आशीर्वाद राखी के संस्कार को गुरु-तत्व से जोड़ता है-जीवन में विवेक, संस्कार और सही दिशा बनी रहे।

अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख भारतीय परंपराओं, प्रचलित अंकशास्त्रीय मान्यताओं तथा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रह-कारकत्व की सांस्कृतिक एवं प्रतीकात्मक व्याख्या पर आधारित है। इसमें वर्णित अंक और ग्रह-संबंध आध्यात्मिक/परंपरागत दृष्टिकोण को समझाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हें वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य, चिकित्सकीय सलाह, निश्चित भविष्यवाणी अथवा किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की भौतिक ऊर्जा को बदलने वाले उपाय के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। विभिन्न अंकशास्त्रीय एवं ज्योतिषीय परंपराओं में ग्रह-कारकत्व की व्याख्या अलग-अलग हो सकती है। लेख का उद्देश्य रक्षाबंधन के संस्कारों में निहित सांस्कृतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक अर्थ को समझना है।
लेखक के बारे में
डॉ. अभय गुप्ता
The author is an experienced Numerologist,  Life coach, Motivational Speaker, NLP Master Trainer. Mob. 9479716025 .... और पढ़ें
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