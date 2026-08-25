Rakhi mithai: रक्षाबंधन स्पेशल फूड: इस राखी भाई को खिलाएं ये खास 5 मिठाइयां

28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का पर्व बिना मीठे के अधूरा माना जाता है। भाई-बहन के इस पावन त्यौहार पर अगर आप बाज़ार की मिलावटी मिठाइयों से बचना चाहती हैं और अपने हाथों से भाई का मुंह मीठा कराना चाहती हैं, तो इस रक्षाबंधन ये 5 पारंपरिक और खास मिठाइयां बना सकती हैं। यह आसानी से घर पर बन जाएगी।

1. केसरिया घेवर (Kesariya Ghevar)

सावन और रक्षाबंधन के मौके पर घेवर का खास महत्व होता है। मैदे और घी से तैयार जालीदार घेवर पर जब केसरिया रबड़ी और मेवे सजाए जाते हैं, तो यह स्वाद में बेहद लाजवाब लगता है।

2. घर का बना मालपुआ (malpua)

त्यौहारों पर पारंपरिक मालपुआ हर किसी का पसंदीदा होता है। चाशनी में डूबे और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स से सजे मालपुए को आप रबड़ी के साथ परोस सकती हैं।

3. शाही नारियल के लड्डू (Nariyal Ladoo)

अगर समय कम हो, तो ताजे कद्दूकस किए नारियल और कंडेंस्ड मिल्क से झटपट बनने वाले यह लड्डू सबसे बढ़िया विकल्प हैं। इसमें इलायची और सूखे मेवों का स्वाद बेहद लज़ीज लगता है।

4. काजू कतली (Kaju Katli)

अधिकांश भाइयों की पहली पसंद काजू कतली होती है। काजू और चाशनी के संतुलित मिश्रण से बनने वाली यह मिठाई घर पर भी बहुत आसानी से बनाई जा सकती है।

5. बादाम का हलवा या बर्फी (badam ki barfi)

पोषक तत्वों से भरपूर बादाम का हलवा या बर्फी रक्षाबंधन पर भाई के लिए प्यार और सेहत दोनों का बेहतरीन मिश्रण है। देशी घी, केसर और बादाम के पेस्ट से बनी यह मिठाई स्वाद में बहुत समृद्ध होती है।