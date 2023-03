Women Of The Year 2023: 10 प्रमुख महिलाएं जिन्हें 'टाइम्स' ने माना सुपर वुमन

- ईशु शर्मा

महिला न सिर्फ समाज बल्कि अपने परिवार, संस्था और देश के लिए ऐसी नींव है जिसने दुनिया के हर पहलुओं को मजबूती से जोड़ रखा है। आज के युग में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं ने अपनी पहचान और समानता की परिभाषा न बदली हो। ऐसे ही महिला सशक्तिकरण से प्रेरित होकर टाइम्स ने "women of the year 2023" खिताब से 12 महिलाओं को नवाजा है...





ये 12 महिलाएं राजनीति, पत्रकारिता, हॉलीवुड, खेल एवं आर्ट जैसी फील्ड से जुड़ी हुई हैं। चलिए जानते हैं इनमें से 10 ऐसी प्रमुख महिलाओं के बारे में जिन्होंने कला, साहित्य, संगीत, अभिनय, समाज, पर्यावरण और इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ी हैं-

1. Angela Bassett

एंजेला बेसेंट एक 64 वर्षीय अमेरिकन एक्टर है जिन्होंने ब्लैक वुमन होकर इतिहास रच दिया। एंजेला बेसेट को 1993 में बनाई गई फिल्म 'what's love got to do with it' में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए ऑस्कर अवार्ड से नवाज़ा गया और 2023 में "Black Panther: Wakanda Forever" में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए भी ऑस्कर दिया गया।

2. Ayesha Siddiqa

आएशा सिद्दीक़ा एक 24 वर्षीय पाकिस्तानी पर्यावरण एक्टिविस्ट है जिन्होंने मिस्र में हुई UN क्लाइमेट कांफ्रेंस में दुनिया के बड़े लीडर्स को अपने कविता के ज़रिए चुनौती दी और पर्यावरण संरक्षण के लिए आम जनता और लीडर्स को एक साथ आने को कहा। इसके साथ ही आएशा पोलूटेरस आउट की को फाउंडर है और उनका फॉसिल फ्री यूनिवर्सिटी लॉन्च करने में मुख्य सहयोग रहा।

3. Ramla Ali

रमला अली 33 वर्षीय एक प्रोफेशनल बॉक्सर के साथ मॉडल भी है और रमला पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने सऊदी अरब में प्रोफेशनल बॉक्सिंग कम्पटिशन में प्रतिभागिता की। इसके साथ ही रमला ने ओलंपिक्स गेम्स में भी प्रतिभागिता की है और फ़िलहाल ये क्रिस्टियन डिओर व कार्टियर जैसे इंटरनेशनल ब्रांड के एम्बेसडर हैं।

4. Phoebe Bridgers

फोएबे ब्रिजर्स काफी मशहूर 28 वर्षीय अमेरिकन सिंगर हैं और उनकी आवाज़ ही उनकी ताक़त है। फोएबे अक्सर अपने गानों में अपनी ज़िन्दगी की सच्चाई बताना पसंद करती हैं और अपने गानों से महिलाओं की मेन्टल हेल्थ के बारे में भी बताती हैं। इसके साथ ही उन्होंने एबॉर्शन एक्ट के लिए ट्विटर पर कैंपेन चलाया और इस एक्ट के खिलाफ हुई जंग में फोएबे ने अमेरिकन महिलाओं का साथ दिया।

5. Quinta Brunson

क्विंटा ब्रून्सों एक 33 वर्षीय अमेरिकन एक्टर, राइटर, प्रोडूसर और कॉमेडियन है जो कई सीरीज बना चुकी हैं। क्विंटा हमेशा अपनी सीरीज में आम महिलाओं के करैक्टर को दर्शाती है जिसकी मदद से वो अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों को ये बता सकें कि वो भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं और उनके मन से ये भ्रम निकल सकें कि सफल होने के लिए आपको अमीर होना ज़रूरी है।

6. Makiko Ono

मकीको ओनो Suntory कंपनी में चीफ सास्तानबिलिटी ऑफिसर है और जब 1980 में जब मकीको इस कंपनी में पहली बार इंटरव्यू के लिए गई तो उन्होंने आर्थिक स्थिति में महिलाओं को काफी पीछे पाया और उन्होंने तय किया कि सबसे पहले वो इस कंपनी के चीफ अफसर बनेगी ताकि वो बता सकें कि दुनिया में कम्पनीज के लिए फीमेल चीफ ऑफिसर होना कितना ज़रूरी है।

7. Megan Rapinoe

मेगन रेपिनोए एक अमेरिकन सॉकर प्लेयर है जिन्होंने सॉकर की फील्ड में कई ख़िताब जीते हैं। मेगन ने 2012 के समर ओलंपिक्स में गोल्ड एवं 2020 के समर ओलंपिक्स में ब्रोंज मैडल जीता है। इसके साथ ही उन्हें जुलाई, 2022 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने प्रेसिडेंटिअल मैडल ऑफ़ फ्रीडम से नवाज़ा व 2019 में मेगन को फीफा के वीमेन ऑफ़ द ईयर की श्रेणी में शामिल किया गया था।

8. Masih Alinejad

मसीह अलीनेजाद एक 22 वर्षीय ईरानी पत्रकार है जिन्होंने ईरान में बढ़ते आतंक व हिजाब के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में अपनी आवाज़ उठाई एवं अपने पत्रकार होने की सही भूमिका भी निभाई। मसीह ने फेसबुक पर भी हिजाब के खिलाफ लड़ रही महिलाओं के लिए कैंपेन चलाया और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति को इस प्रदर्शन के ज़रिए चुनौती भी दी।

9. Olena Shevchenko

ओलेना शेवचेन्को एक उक्रैन एक्टिविस्ट है जो LGBT और महिलाओं के अधिकारों के लिए कैंपेन आयोजित करती हैं। इसके साथ ही ओलेना Insight NGO की चेयरपर्सन भी है जो LGBT और महिलाओं के अधिकारों पर ही काम करती है।

10. Anielle Franco

अनिले फ्रांको ब्राज़ील की नस्लीय सम्मानता मंत्रालय की हेड है और ब्राज़ील की ब्लैक कम्युनिटी के लिए भी न्याय की आवाज़ हैं। दरअसल अनिले की बहन मारिले फ्रांको भी राजनीति में सक्रिय थी पर पुलिस भ्रष्टाचार कैंपेन के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। ये सब देखने के बाद भी अनिले ने हार नहीं मानी और उन्होंने ब्लैक कम्युनिटी की आवाज़ बनने का फैसला किया।