क्यों 37 साल तक महिला होने का राज छिपाए रखा मुथु मास्टर ने , हैरान कर देगी एक मजबूर मां की ये कहानी

Tamil Nadu Woman Became Man For 37 Years For Her Daughter Sake : तमिलनाडु के कट्टुनैक्कनपट्टी गांव में रहने वाली 57 साल के मुथु मास्टर की कहानी बेहद अद्भुत और हैरान करने वाली है। 37 सालों तक उन्होंने अपने आसपास के लोगों से यह राज छिपाए रखा कि वे एक महिला हैं। उन्होंने पुरुषों की तरह जीवन जिया, बाल कटवाए, बीड़ी पी और यहां तक कि कई महिलाओं के प्रपोजल भी ठुकरा दिए। मुथु मास्टर के हाथ पर उन महिलाओं के नाम गुदे देखे जा सकते हैं जिन्होंने इन 37 सालों में उन्हें प्रपोज किया। जानने लायक बात यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसने एक महिला को पुरुष बनकर रहने पर विवश कर दिया। आइए वेबदुनिया हिंदी पर आज जानते हैं एक महिला से पुरुष बनी मुथु मास्टर की ये अनोखी कहानी।