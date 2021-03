व्हील चेअर पर ममता बनर्जी का रोड शो, कहा- जनता का दर्द मेरे दर्द से ज्यादा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

(Mamata Banerjee)

रविवार को कोलकाता में व्हील चेअर के जरिए रोड शो के लिए निकली। यह रोड शो गांधी मूर्ति से हादसा तक चलेगा। इसके बाद ममता एक रैली को भी संबोधित करेगी।

We will continue to fight boldly!



I'm still in a lot of pain, but I feel the pain of my people even more.



In this fight to protect our revered land, we have suffered a lot and will suffer more but we will NEVER bow down to COWARDICE!