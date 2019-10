क्या Big Billion Days Sale में 99 फीसदी का डिस्काउंट दे रही Flipkart...जानिए वायरल मैसेज का सच...

त्योहारी मौसम में ई-कॉमर्स साइट्स अकसर सेल लेकर आती है, जिसमें ग्राहकों को भारी छूट और कैशबैक की पेशकश करके आकर्षित किया जाता है। सोशल मीडिया पर के ऐसे ही एक सेल का मैसेज इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। मैसेज में दावा किया जा रहा है कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल के तहत प्रोडक्ट्स पर 99 फीसदी का डिस्काउंट दे रही है। त्योहारी मौसम में ई-कॉमर्स साइट्स अकसर सेल लेकर आती है, जिसमें ग्राहकों को भारी छूट और कैशबैक की पेशकश करके आकर्षित किया जाता है। सोशल मीडिया पर के ऐसे ही एक सेल का मैसेज इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। मैसेज में दावा किया जा रहा है कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल के तहत प्रोडक्ट्स पर 99 फीसदी का डिस्काउंट दे रही है।

क्या है वायरल मैसेज में-





वायरल मैसेज अंग्रेजी है- “FLIPKAART BIG BILLION DAY SALE. 1. JBL Speaker - Rs.1 Only. 2. Sony Headphone - Rs. 9 Only. 3. Vivo V9 Mobile - Rs 19 Only. 4. Samsung Mobile - Rs 29 Only. And many more products at 99 percent discount. Order Now – https://tinyurl.com/flipkart-big-billion-offer (Free Delivery And COD Also Available).” इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है- “फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल। 1. जेबीएल स्पीकर - केवल 1 रुपया 2. सोनी हेडफोन - केवल 9 रुपए 3. वीवो वी 9 मोबाइल - केवल 19 रुपए 4. सैमसंग मोबाइल - केवल 29 रुपए। 99 फीसदी के डिस्काउंट पर कई अन्य उत्पाद। आर्डर करें https://tinyurl.com/flipkart-big-billion-offer (फ्री डिलीवरी और COD भी उपलब्ध) ”

यह मैसेज फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सऐप पर काफी शेयर किया गया है।





क्या है सच-





जब हमने मैसेज को ठीक से देखा, तो पाया कि मैसेज में फ्लिपकार्ट की स्पेलिंग FLIPKAART लिखी है, जबकि इसकी सही स्पेलिंग है। इसके बाद हमने मैसेज में दिए गए यूआरएल पर क्लिक किया। क्लिक करने पर हमारे सामने ये पेज खुला।





Jannah न्यूज, मैगजीन और ब्लॉग वेबसाइट्स के लिए एक वर्डप्रेस थीम है। यह स्पष्ट है कि इस साइट पर ट्रैफिक लाने के लिए यह मैसेज तैयार किया गया है।





बता दें कि फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज सेल 29 सितंबर से 4 अक्तूबर तक था।

इस तरह के फर्जी या क्लिकबेट मैसेज पहचानने के लिए दी गई लिंक जरूर चेक करें। साथ ही, यदि मैसेज में नीचे दिए गए प्वॉइंट्स हों, तो उनके झांसे में न आएं-

1) यदि आपसे मैसेज को आगे शेयर करने को कहा जाए

2) यदि आपसे कोई ऐप डाउनलोड करने को कहा जाए

3) यदि आपसे आपकी बैंक डिटेल्स मांगी जाए

4) यदि आपसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसा मांगा जाए

5) यदि आपसे आपकी निजी जानकारी मांगी जाए





वेबदुनिया की पड़ताल में पाया गया है कि वायरल मैसेज फर्जी है। इस मैसेज का फ्लिकार्ट से कोई लेना देना नहीं है।