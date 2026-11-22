बड़ी-बड़ी डींगे सुनकर सिर्फ सपा के लोफर लोडर ही तालियां बजा सकते हैं, मंत्री ओमप्रकाश राजभर का अखिलेश पर तीखा हमला

- ओपी राजभर ने कहा, सपा शासनकाल में युवाओं को गुलाम बनाकर रखता था सैफई सिंडिकेट और उसका माफिया तंत्र

- ओपी राजभर ने कहा, अखिलेश की भाषा गुंडों वाली, युवाओं का मनोबल तोड़ती है सपा की माफियागिरी

- ‘सरकारी नौकरी वालों को गुलाम बनाने का सपना छोड़ दीजिए’, अखिलेश पर बरसे ओपी राजभर

- ‘रामपुर वाले 'चचाजान' से ही एक्सपर्ट एडवाइस ले लीजिए’, अखिलेश को राजभर की नसीहत

Omprakash Rajbhar : उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश की भाषा गुंडागर्दी वाली है। सपा की मानसिकता सरकारी कर्मचारियों को गुलाम समझने की रही है। अखिलेश यादव पुलिस अधिकारियों को अपमानित करते हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं का मनोबल तोड़ती है।

राजभर ने सोशल मीडिया पोस्ट में अखिलेश के बयानों 'इसको उड़वा दूंगा', 'उसको उठवा लूंगा' और 'पुलिस से स्टेपनी बदलवाऊंगा' का जिक्र करते हुए कहा कि अच्छी संगत से ही अच्छी भाषा आती है। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख की बड़ी-बड़ी डींगों पर उनके लोफर लोडर ही तालियां बजा सकते हैं।

पुलिस से अपनी भैंस ढुंढवाते थे आजम खान

राजभर ने कहा कि दस साल बाद भी आजम खान की जुबान पूरी तरह नहीं बदली, लेकिन नरम जरूर हुई है। उन्होंने अखिलेश से सवाल किया कि क्या आजम खान आज भी सरकारी कर्मचारियों को 'तनखइया' समझते हैं और क्या उनसे जूते साफ कराएंगे?

‘सरकारी नौकरी वालों को गुलाम बनाने का सपना छोड़िए’

राजभर ने कहा कि प्रदेश में लाखों युवा मेहनत और लगन से सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस और कर्मचारियों को लेकर धमकी भरी भाषा उनका मनोबल गिराती है। उन्होंने कहा कि यूपी के युवा भूले नहीं हैं कि किस तरह सपा शासनकाल में पूरे सरकारी सिस्टम को सैफई सिंडिकेट और उसका माफियातंत्र गुलाम बनाकर रखता था। सरकारी नौकरी वाले 'तनखइया' और 'गुलाम' समझे जाते थे।

राजभर ने कहा कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़ी संख्या में युवा अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर भर्ती हुए हैं। वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। यूपी में माफियाराज अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने अखिलेश को चेतावनी दी कि सरकारी कर्मचारियों को अपना गुलाम समझने और उनसे मनमाने तरीके से काम कराने का सपना अब छोड़ दीजिए।