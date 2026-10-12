Mission Shakti 6.0: मेरठ में महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए पैदल मार्च, बेटियों को दिया सशक्त बनने का संदेश

बेटियां अब केवल सपने नहीं देख रहीं, बल्कि अपने हौसले, मेहनत और प्रतिभा से उन्हें हकीकत में बदल रही हैं। खेल के मैदान से लेकर शिक्षा, प्रशासन और देश के नेतृत्व तक महिलाएं अपनी पहचान बना रही हैं। इसी विश्वास को मजबूत करने और महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान तथा स्वावलंबन की भावना जगाने के उद्देश्य से शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मेरठ में मिशन शक्ति फेज-6.0 के तहत भव्य जागरूकता रैली और पैदल मार्च निकाला गया। महिला पुलिसकर्मियों और जागरूक महिलाओं की बड़ी भागीदारी वाले इस मार्च में ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ’ और ‘डरना नहीं, मुकाबला करना है’ जैसे नारों ने महिला सशक्तीकरण का संदेश दिया।

पैदल मार्च में मेरठ जोन के एडीजी भानु, डीआईजी कलानिधि, एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति, एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक समेत अन्य पुलिस अधिकारी और महिला पुलिसकर्मी शामिल हुए। कई किलोमीटर तक चले मार्च में बैनर-पोस्टर के जरिए महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। भारत माता और अग्रणी महिलाओं की वेशभूषा में निकाली गई झांकियों ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस आयोजन का संदेश साफ था कि महिला सुरक्षा केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि ऐसा सामाजिक संकल्प है, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है।

बेटियों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता : एडीजी भानु भास्कर

मेरठ जोन के एडीजी भानु ने बेटियों की उपलब्धियों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि बेटियों के आगे बढ़ने का सिलसिला अब रुकना नहीं चाहिए, यह गाड़ी आगे बिना रूके बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस की महिला आरक्षी गांव पंचायत में जाकर महिलाओं के स्वाभिमान और महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है, बढ़े पैमाने पर महिलाओं को सरकारी नौकरी मिली है। अब यह शक्ति स्वरूपा महिलाएं देश का रोशन करेंगी करेंगी। यूपी पुलिस की महिला कर्मियों ने एशियन गेम्स में पदक जीतकर अपनी प्रतिभा साबित की है। ऐसी उपलब्धियां महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं और इन्हें आगे बढ़ते हुए देश को मजबूत करना चाहिए।

उनका संदेश उन बेटियों के लिए भी उम्मीद जगाने वाला रहा, जिनके सपनों के सामने आज भी सामाजिक बंदिशें, असुरक्षा और भेदभाव खड़े हो जाते हैं। महिला सशक्तीकरण का अर्थ केवल महिलाओं को सुरक्षा देना नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा अवसर और वातावरण उपलब्ध कराना भी है, जिसमें वे अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकें।

बेटियों के प्रति बदल रही समाज की सोच : अमित अग्रवाल

विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा अब सार्थक होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में बेटियों के प्रति समाज की सोच में बदलाव आया है। बेटे और बेटियों के अनुपात में असंतुलन तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं गंभीर चिंता का विषय रही हैं, लेकिन जागरूकता के साथ इस दिशा में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद बढ़ी है।

उन्होंने कहा कि आज बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही हैं। जरूरत इस बात की है कि परिवार बेटियों को भी बेटों के समान अवसर दें और उनकी शिक्षा, सुरक्षा तथा भविष्य को प्राथमिकता बनाएं। किसी बेटी को केवल इसलिए अपने सपनों से पीछे नहीं हटना पड़े कि वह लड़की है, यही एक जागरूक और संवेदनशील समाज की पहचान होगी।

शिक्षित बेटी से ही तरक्की करेगा देश : धर्मेंद्र भारद्वाज

एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने कहा कि बेटी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, तभी देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने बेटियों को शिक्षा के साथ संस्कार और संस्कृति से जोड़ने पर जोर दिया। उनके अनुसार, शिक्षा और संस्कार के समन्वय से अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार बेटियों को आगे बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण और नए अवसर उपलब्ध करा रही है। बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य हासिल कर सकें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें।

खाकी का खौफ नहीं, सुरक्षा का भरोसा जरूरी : सौम्या अस्थाना

साइबर टीम की डिप्टी एसपी सौम्या अस्थाना ने कहा कि आम नागरिकों के मन से खाकी का खौफ खत्म कर पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ाना सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है, जो 24 घंटे काम करती है। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला पुलिसकर्मी खुद लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रही हैं और उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रही हैं।

उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे किसी भी तरह के उत्पीड़न, छेड़छाड़ या परेशानी को चुपचाप सहन न करें। पुलिस उनकी सहायता के लिए है और जरूरत पड़ने पर बिना झिझक संपर्क किया जा सकता है। पुलिस और आम नागरिकों के बीच विश्वास की यह दूरी कम होना उन महिलाओं के लिए खास मायने रखता है, जो सामाजिक दबाव या डर के कारण अपनी परेशानी सामने नहीं रख पातीं।

गांव-गांव पहुंच रही महिला पुलिस : दीक्षा भदौरिया

डिप्टी एसपी दीक्षा भदौरिया ने कहा कि महिला पुलिस गांव-गांव तक पहुंच रही है। महिला बीट पुलिसकर्मी पंचायतों में जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों, स्वाभिमान और सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं जितनी जागरूक होंगी, मेरठ और देश उतना ही सुरक्षित होगा।

उन्होंने समाज में सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों तरह की सोच रखने वाले लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि गलत कार्य करने वालों के खिलाफ पुलिस और न्यायालय की व्यवस्था है। महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जागरूक महिला न केवल अपने अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि परिवार और समाज को भी बेहतर दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सुरक्षा के साथ आत्मनिर्भरता पर भी जोर

रैली के दौरान छात्राओं और महिलाओं को आत्मरक्षा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ तथा उत्पीड़न से बचाव के उपाय बताए गए। सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने, छेड़छाड़ होने या किसी भी मुसीबत के समय किस नम्बर को डायल करना है कि भी जानकारी भी दी गई। महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, उज्ज्वला योजना और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जैसी सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया गया। इस दौरान 1090 महिला पावर लाइन, 112 पुलिस सहायता, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन की जानकारी भी साझा की गई।

एक सुरक्षित समाज, जहां हर बेटी बेखौफ देखे सपने

मिशन शक्ति की इस पहल का मानवीय संदेश यही रहा कि महिला सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझी जिम्मेदारी है। जब घर में बेटी को बराबरी मिलेगी, स्कूल में उसे सुरक्षित वातावरण मिलेगा, कार्यस्थल पर उसका सम्मान होगा और परेशानी के समय उसे मदद का भरोसा मिलेगा, तभी सशक्तीकरण का उद्देश्य पूरा होगा। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए नारों के साथ-साथ सोच बदलने, भेदभाव मिटाने और उनके सपनों को अवसर देने की जरूरत है। मेरठ की सड़कों पर निकला यह पैदल मार्च इसी बदलाव की आवाज बना है।