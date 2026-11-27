योगी सरकार में अपराधियों की खैर नहीं, केशव मौर्य ने कानून-व्यवस्था पर विपक्ष को घेरा

चुनावी माहौल के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना करते हुए विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में संतों का सम्मान होना चाहिए और पंजाब गुरुओं की धरती है, जहां गुरु परंपरा का सम्मान हमारी संस्कृति और विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी की ताकत दी है। बाबा साहेब का संविधान नहीं होता तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति नहीं बन पातीं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोट है, इसलिए चुनाव में जनता को अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करना चाहिए।

डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के कल्याण और देश के विकास के लिए काम हुआ है। उनका दावा है कि आज देश में कोई भूखा न रहे, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने माता अहिल्याबाई होल्कर की 350वीं जयंती का उल्लेख करते हुए भारतीय संस्कृति और महापुरुषों के योगदान को याद किया।

उन्होंने कहा कि देश में कोई छोटा-बड़ा नहीं है और न ही कोई जाति छोटी या बड़ी है। देश को स्वच्छ रखने में योगदान देने वाले श्रमिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवतुल्य मानते हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों को सम्मानपूर्वक ऊंची कुर्सियों पर बैठाना इसी सोच का उदाहरण है।

महिला आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा

संसद के विशेष सत्र और महिला आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में पहल महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान का सम्मान करती है और बाबा साहेब के विचारों तथा संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पित है।

उन्होंने 25 तारीख को संसद के गौरव और संविधान से जुड़े विषयों पर चर्चा का भी उल्लेख किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 के चुनाव में सविधान खत्म होने का प्रचलित करके सीटें जीती थी, अब फिर से झूठे प्रचार के जरिए जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।

सपा सरकार के कार्यकाल को लेकर कानून-व्यवस्था पर हमला

केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल को याद करते हुए कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के समय गुंडागर्दी, दंगे और जमीनों पर कब्जे की घटनाएं आम थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय पुलिस अधिकारियों पर भी राजनीतिक दबाव बनाया जाता था।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अब गुंडागर्दी की वापसी नहीं चाहती। भाजपा सरकार में अपराधियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा, कार्रवाई भी होगी और दोषियों को जेल भी भेजा जाएगा। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक व्यक्ति द्वारा बेटी को बंधक बनाए जाने के मामले में सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं का सपना सत्ता में वापसी का है, लेकिन जनता उनकी मंशा पूरी नहीं होने देगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में देश संभालना संभव नहीं है बल्कि की लुटिया डुबना है और अखिलेश यादव को भी प्रदेश की सत्ता में वापसी की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, वह सिर्फ अब सैफई के प्रधान बन सकते है।

साइकिल बनाम कमल के जरिए विकास का संदेश

डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि साइकिल का बटन दबाने से प्रदेश में गुंडे, कट्टा और बम बनाने वाली फैक्ट्रियों का दौर लौट सकता है, जबकि कमल का बटन दबाने से उद्योग, रोजगार और खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश को कट्टा-बम की फैक्ट्रियां नहीं, बल्कि आधुनिक उद्योग और रोजगार देने वाले संस्थान चाहिए।

उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने प्रत्येक मंडल में विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशा में काम किया है। सपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उस समय एक जनपद में एक नहीं, बल्कि अनेक माफिया सक्रिय रहते थे, जबकि भाजपा सरकार सबका विकास और सबको सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

1857 की क्रांति की धरती और देश की सुरक्षा का किया जिक्र

1857 की क्रांति की धरती का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह भूमि अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने वाले वीर क्रांतिकारियों की धरती है। उन्होंने 2014 और 2017 से पहले की सड़कों तथा वर्तमान विकास कार्यों की तुलना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश की सड़कों और बुनियादी सुविधाओं में व्यापक सुधार हुआ है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत नक्सलवाद और आतंकवाद से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ की गई कार्रवाई और ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत अब अपनी सुरक्षा और रक्षा क्षमता के मामले में मजबूत स्थिति में है। अंत में उन्होंने जनता से भाजपा के पक्ष में समर्थन की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश को विकास, उद्योग, रोजगार, बेहतर कानून-व्यवस्था और सुरक्षा के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए भाजपा सरकार जरूरी है।