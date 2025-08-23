मेरठ के लू बक्सर गांव में तेज रफ्तार वाहन को लेकर हुआ विवाद, खूनी संघर्ष में बदला, 11 लोग घायल
Bloody conflict in Meerut: मेरठ (Meerut) के भावनपुर थाना क्षेत्र के लू बक्सर (Lu Buxar) गांव में शुक्रवार को तेज रफ्तार वाहन को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष (bloody conflict) में बदल गया। 2 समुदायों के बीच हुए इस संघर्ष में लाठी-डंडों और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया जिसमें 1 महिला सहित 11 लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है।
पिकअप गाड़ी को लेकर हुआ विवाद :
जानकारी के अनुसार गांव निवासी बेगराज जाटव के मकान के सामने से गांव का ही शारिक पुत्र रहीशु अपनी पिकअप गाड़ी को तेज रफ्तार में लेकर गुजर रहा था। बेगराज ने जब इसका विरोध किया तो दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो मारपीट में बदल गई। इस दौरान वाहन का शीशा भी टूट गया। हालांकि मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत करा दिया।ALSO READ: Gujarat : मामूली विवाद में 8वीं के छात्र ने सहपाठी पर चाकू से किया हमला
शाम को विवाद ने फिर तूल पकड़ा : लेकिन शाम को विवाद ने फिर तूल पकड़ लिया। बेगराज का आरोप है कि जब वह मुस्लिम बहुल क्षेत्र से गुजर रहा था, तब शारिक ने उसे रोककर गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग मौके पर जमा हो गए और एक-दूसरे पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से वार करने लगे, वहीं स्थानीय लोगों ने इस संघर्ष का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।
दोनों पक्षों को चोट आई :
इस हिंसक झड़प में एक पक्ष से शिवांशु गौतम, अनुज, लाली, मोहित, गौरव (पुत्र बेगराज), आदेश और पवन घायल हुए, वहीं दूसरे पक्ष से अनस, इकरामुद्दीन, फारुक और शाहीन (पुत्री रहीशुद्दीन) को चोटें आई हैं। सभी घायलों को पुलिस द्वारा सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।ALSO READ: UP: संपत्ति विवाद में बेटे ने कुदाल से हमला कर पिता की कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार
आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई :
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत किया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। चूंकि मामला 2 समुदायों से जुड़ा है इसलिए गांव और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।ALSO READ: पार्किंग को लेकर हुए मामूली विवाद में हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हुई हत्या
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला 2 समुदायों से जुड़ा होने के कारण पुलिस फूंक-फूंककर कदम रख रही है। गांव में ऐहतियात की दृष्टि से निगरानी करते हुए पुलिस बल गश्त कर रहा है।
Edited by: Ravindra Gupta