मंगलवार, 26 अगस्त 2025
  4. Dispute over speeding vehicle in Meerut turned into bloody conflict
Written By Author हिमा अग्रवाल
Last Updated :मेरठ , शनिवार, 23 अगस्त 2025 (12:40 IST)

मेरठ के लू बक्सर गांव में तेज रफ्तार वाहन को लेकर हुआ विवाद, खूनी संघर्ष में बदला, 11 लोग घायल

Dispute in Lu Buxar village Meerut
Bloody conflict in Meerut: मेरठ (Meerut) के भावनपुर थाना क्षेत्र के लू बक्सर (Lu Buxar) गांव में शुक्रवार को तेज रफ्तार वाहन को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष (bloody conflict) में बदल गया। 2 समुदायों के बीच हुए इस संघर्ष में लाठी-डंडों और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया जिसमें 1 महिला सहित 11 लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है।
 
पिकअप गाड़ी को लेकर हुआ विवाद : जानकारी के अनुसार गांव निवासी बेगराज जाटव के मकान के सामने से गांव का ही शारिक पुत्र रहीशु अपनी पिकअप गाड़ी को तेज रफ्तार में लेकर गुजर रहा था। बेगराज ने जब इसका विरोध किया तो दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो मारपीट में बदल गई। इस दौरान वाहन का शीशा भी टूट गया। हालांकि मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत करा दिया।ALSO READ: Gujarat : मामूली विवाद में 8वीं के छात्र ने सहपाठी पर चाकू से किया हमला
 
शाम को विवाद ने फिर तूल पकड़ा : लेकिन शाम को विवाद ने फिर तूल पकड़ लिया। बेगराज का आरोप है कि जब वह मुस्लिम बहुल क्षेत्र से गुजर रहा था, तब शारिक ने उसे रोककर गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग मौके पर जमा हो गए और एक-दूसरे पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से वार करने लगे, वहीं स्थानीय लोगों ने इस संघर्ष का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।
 
दोनों पक्षों को चोट आई : इस हिंसक झड़प में एक पक्ष से शिवांशु गौतम, अनुज, लाली, मोहित, गौरव (पुत्र बेगराज), आदेश और पवन घायल हुए, वहीं दूसरे पक्ष से अनस, इकरामुद्दीन, फारुक और शाहीन (पुत्री रहीशुद्दीन) को चोटें आई हैं। सभी घायलों को पुलिस द्वारा सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।ALSO READ: UP: संपत्ति विवाद में बेटे ने कुदाल से हमला कर पिता की कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार
 
आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई : घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत किया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। चूंकि मामला 2 समुदायों से जुड़ा है इसलिए गांव और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।ALSO READ: पार्किंग को लेकर हुए मामूली विवाद में हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हुई हत्या
 
 पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला 2 समुदायों से जुड़ा होने के कारण पुलिस फूंक-फूंककर कदम रख रही है। गांव में ऐहतियात की दृष्टि से निगरानी करते हुए पुलिस बल गश्त कर रहा है।
 
Edited by: Ravindra Gupta
क्या होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आमने सामने होंगे नरेन्द्र मोदी और शहबाज शरीफ

क्या होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आमने सामने होंगे नरेन्द्र मोदी और शहबाज शरीफ80th session of the United Nations General Assembly: भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सितंबर के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का आमना-सामना हो सकता है। दोनों ही नेता एक ही दिन इस सत्र को संबोधित करेंगे। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया था।

भारत ने बचाई Pakistan के लोगों की जान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई बात

भारत ने बचाई Pakistan के लोगों की जान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई बातपाकिस्तान दिल में भारत और भारत के लोगों के लिए भले ही कितनी दुश्मनी रखे, लेकिन भारत लोगों की जान की परवाह करता है। पाकिस्तान में आने वाले खतरे से भारत ने पाकिस्तान को अलर्ट किया। मीडिया खबरों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को सूचना दी है कि तवी नदी में भीषण बाढ़ आ सकती है। इससे लिए पाकिस्तान अपने लोगों की रक्षा के लिए पहले से जरूरी कदम उठा ले।

क्या है Google Search में नया AI Mode, यूजर के लिए सर्च कैसे होगी आसान

क्या है Google Search में नया AI Mode, यूजर के लिए सर्च कैसे होगी आसानGoogle Search अपने गूगल सर्च फीचर में AI Mode लॉन्च किया है। इसके जरिए गूगल अपने यूजर्स को किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए अपने खास एआई मोड का इस्तेमाल करता है और यूजर्स को पहले की तुलना में बेहतर और सटीक रिजल्ट्स मिलने लगे। अब गूगल सर्च एआई मोड और ज्यादा स्मार्ट हो गया है। ये अपने यूजर्स को जवाब ही नहीं बल्कि सजेशन भी देगा और एक एजेंटिंग एआई या यूं कहे कि एक एआई असिस्टेंट के रूप में काम करेगा।

PM मोदी ग्रेजुएशन डिग्री मामला, CIC के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द, DU ने दी थी चुनौती

PM मोदी ग्रेजुएशन डिग्री मामला, CIC के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द, DU ने दी थी चुनौतीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट बड़ा आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी थी। CIC ने 2016 में दायर एक RTI याचिका के आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित जानकारी की जांच करने का निर्देश दिया था।

दहेज, पति का अफेयर, रीलबाजी और ब्यूटी पार्लर, ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी के मर्डर की सनसनीखेज कहानी

दहेज, पति का अफेयर, रीलबाजी और ब्यूटी पार्लर, ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी के मर्डर की सनसनीखेज कहानीNikki Bhati murder case of Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड में अलग-अलग एंगल सामने आ रहे हैं। इस मामले में सिर्फ दहेज ही एक कारण नहीं है। निक्की के ससुराल के लोगों को उसका रील बनाना पसंद नहीं था। ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर भी परिवार में झगड़ा होता था।

भगवान हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे, अनुराग ठाकुर ने छात्रों को दिया ज्ञान

भगवान हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे, अनुराग ठाकुर ने छात्रों को दिया ज्ञानभारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह छात्रों से यह कहते नजर आ रहे हैं कि भगवान हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे। उन्होंने छात्रों से देश की हजारों साल पुरानी परंपराओं, ज्ञान और संस्कृति को महत्व देने की भी अपील की।

भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान गिराए गए 7 जेट विमान, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- न्यूक्लियर वॉर को मैंने टलवाया

भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान गिराए गए 7 जेट विमान, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- न्यूक्लियर वॉर को मैंने टलवायाभारत-पाकिस्तान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बड़े दावे किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई एक समय परमाणु युद्ध के स्तर तक पहुंच चुकी थी। इस दौरान 7 जेट विमानों को मार गिराया गया था और हालात बेहद गंभीर थे। उन्होंने दावा किया कि अगर वे न होते तो हालात और बिगड़ जाते।

ED ने छांगुर बाबा के सहयोगी की 13 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की

ED ने छांगुर बाबा के सहयोगी की 13 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कीप्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तर प्रदेश में कथित अवैध धर्मांतरण रैकेट की जांच के तहत छांगुर बाबा के सहयोगी की पत्नी नीतू रोहरा की 13 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां धनशोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की हैं। ईडी ने सोमवार को यह जानकारी दी। एजेंसी द्वारा जारी बयान के अनुसार, कुर्क की गई कुल 13 अचल संपत्तियां बलरामपुर जिले के उतरौला में स्थित हैं।

ED ने स्कूल भर्ती घोटाले में तृणमूल विधायक को गिरफ्तार किया, राजनीतिक विवाद गहराया

ED ने स्कूल भर्ती घोटाले में तृणमूल विधायक को गिरफ्तार किया, राजनीतिक विवाद गहरायाप्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल में स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में छापेमारी के दौरान नाटकीय घटनाक्रम के बाद तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार कर लिया। राज्य में 2026 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस गिरफ्तारी को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, UPS से NPS में स्विच करने का बड़ा मौका, जानिए क्या है नियम व शर्तें

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, UPS से NPS में स्विच करने का बड़ा मौका, जानिए क्या है नियम व शर्तेंकेंद्र सरकार ने पेंशन (Pension) स्कीम को लेकर एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में जाने का एक बार का विकल्प दिया जाएगा। इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा, क्योंकि अब वे अपनी आवश्यकता और सुविधा के हिसाब से पेंशन स्कीम चुन पाएंगे।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
