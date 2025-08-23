शनिवार, 23 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
लखनऊ , शनिवार, 23 अगस्त 2025 (11:10 IST)

सपा से निष्‍कासित MLA पूजा पाल बोलीं, मेरी हत्या का दोषी अखिलेश यादव को माना जाए

pooja pal
Pooja Pal letter to Akhilesh Yadav : समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को पत्र लिखकर कहा कि हो सकता है कि मेरे पति की तरह मेरी भी हत्या कर दी जाए। अगर ऐसा होता है, तो मैं सरकार और प्रशासन से मांग करती हूं कि मेरी हत्या का असली दोषी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को माना जाए। ALSO READ: विधायक पूजा पाल को लेकर अभद्र टिप्पणी, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
 
पूजा ने लिखा कि मैं विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के 2 बार विधायक बनी। मेरे पति के हत्यारे को पहले की सरकारों की ओर से संरक्षण दिया जाता रहा है। आपके आने के बाद हमें कुछ आपके कार्य व्यवहार से ऐसा लगा कि अपराधियों के खिलाफ आप हम जैसे पिछड़े/गरीब लोगों को भी न्याय दिला सकते हो। इसी कारण मैनें समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और चुनाव लड़कर तीसरी बार विधायक बनी।
 
पूजा पाल ने कहा कि जब मैं समाजवादी पार्टी में कार्य करने लगी तो मुझे एहसास होने लगा कि यहां पिछड़े, अति पिछड़े और दलित सब दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। पहले दर्जे के नागरिक तो मुस्लिम ही है, वह चाहे जितने बड़े अपराधी हों। उनको सम्मान देना, उनको ताकत देना, उनकी शक्ति बढ़ाना समाजवादी पार्टी की पहली प्राथमिकता है।
 
उन्होंने कहा कि मैंने बहुत प्रयास किया कि आप हमारे पति के हत्यारों को उनके किए कि सजा दिलाएंगें, लेकिन तमाम प्रयास के बावजूद सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने खुद पार्टी से निकालने जाने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में अपराधियों को सजा मिली है। सपा की नीतियों से मेरा भरोसा उठ गया है। ALSO READ: सपा विधायक पूजा पाल पार्टी से बर्खास्‍त, मुख्यमंत्री योगी की तारीफ पड़ी भारी
 
गौरतलब है कि पूजा पाल ने हाल ही में उत्तरप्रदेश विधानसभा में मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी। इसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि पूजा जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकती है।
edited by : Nrapendra Gupta 
