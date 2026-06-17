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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: लखनऊ (उप्र) , बुधवार, 17 जून 2026 (14:35 IST)

'सिर्फ आवेदन शुल्क के 400 रुपए, न सिफारिश, न ही घूस', CM योगी के हाथों नियुक्ति पत्र पाकर भावुक हुए युवा

CM Yogi distributed appointment letters to Computer Operator candidates through Police Recruitment and Promotion Board
- चयनित अभ्यर्थी निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया से युवाओं का बढ़ा भरोसा, अभ्यर्थियों ने जताया आभार
- मेहनत और योग्यता के आधार पर मिला चयन, अभ्यर्थियों ने की पारदर्शिता की सराहना
- नवचयनित कंप्यूटर ऑपरेटरों ने दिलाया भरोसा, पूरी निष्ठा से निभाएंगे जिम्मेदारी
Chief Minister Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर पारदर्शिता और निष्पक्षता की नई मिसाल कायम करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटर (ग्रेड-ए) अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही चयनित अभ्यर्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस अवसर पर अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है।
 
योगी सरकार की मंशा रही है कि सरकारी नौकरियों में योग्य और मेहनती युवाओं को बिना किसी भेदभाव के अवसर मिले। कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के अनुभव भी इसी बात की पुष्टि करते दिखाई दिए। मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र पाने वाले चयनित अभ्यर्थियों ने एक स्वर में कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया में उन्हें किसी प्रकार की सिफारिश, पैरवी या अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता नहीं पड़ी और केवल अपनी मेहनत के दम पर उन्हें सफलता मिली।
 

पूरी भर्ती में सिर्फ 400 रुपए खर्च हुए- नीरज पाल

लखनऊ निवासी चयनित अभ्यर्थी नीरज पाल ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई है। उन्हें न तो किसी की सिफारिश की जरूरत पड़ी और न ही किसी प्रकार की घूस देनी पड़ी थी। केवल आवेदन शुल्क के रूप में 400 रुपए खर्च हुए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज उन्हें अपने सपनों की नौकरी मिली है। जौनपुर निवासी अरविंद कुमार ने बताया कि इसका परिणाम पारदर्शी तरीके से घोषित हुआ है। उनका चयन कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हुआ है। 
 

चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त किया

अरविंद कुमार ने बताया कि पूरी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रही है। मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र प्राप्त करना उनके लिए गर्व और खुशी का क्षण है। इसी तरह हरदोई की रहने वाली अनामिका राजवंशी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया बिना किसी पक्षपात के पूरी की गई है। चयन के दौरान किसी प्रकार का भेदभाव देखने को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को उनका हक मिला है, जिससे युवाओं का सरकारी व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत हुआ है।

भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ- पर्व कुमार

इसी तरह बिजनौर निवासी पर्व कुमार ने बताया कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करना हर विद्यार्थी का सपना होता है और जब मुख्यमंत्री स्वयं नियुक्ति पत्र प्रदान करें तो यह उपलब्धि और भी विशेष बन जाती है। उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि आवेदन शुल्क के अतिरिक्त कोई अन्य खर्च नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन ने जिस विश्वास के साथ भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया है, उसी विश्वास के साथ वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और बेहतर से बेहतर कार्य करने का प्रयास करेंगे।
 

मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र प्राप्त करना जीवन का यादगार क्षण- चयनित अभ्यर्थी

चयनित अभ्यर्थी अंशिका मिश्रा ने कहा कि निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के लिए वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हृदय से धन्यवाद करती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है, उसका वह पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगी। यह नियुक्ति न केवल उनके लिए बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए गर्व का अवसर है। ऐसे ही कार्तिक सैनी ने मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र प्राप्त करने को अपने जीवन का यादगार क्षण बताया।

उन्होंने कहा कि यह दिन उनके और उनके परिवार के लिए बेहद गौरवपूर्ण है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वह आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं देंगे और पुलिस विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने में योगदान करेंगे।
 

मुख्यमंत्री योगी के हाथों इन्हें मिला नियुक्ति पत्र

नवचयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटर में से 16 ऑपरेटरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन सभागार स्थित मुख्य कार्यक्रम में मंच से नियुक्ति पत्र वितरित किया। मुख्यमंत्री के हाथों इन नवचयनितों को मिला नियुक्ति पत्र- 
 
अरविंद कुमार-जौनपुर 
पर्व कुमार- बिजनौर 
नीरज पाल- लखनऊ 
अभय शुक्ला- मुरादाबाद 
विकास कुमार शर्मा- मथुरा
सूरज कुमार पांडेय- चित्रकूट 
शिखर सिंह- रायबरेली 
अंशिका मिश्रा-बाराबंकी
सैयद शादाब हुसैन- लखनऊ 
अनामिका राजवंशी- हरदोई 
अर्चना कुमारी-बलिया 
अवधेश कुमार- लखीमपुर खीरी 
कल्पना जायसवाल- बस्ती 
राहुल शर्मा- लखनऊ 
कार्तिक सैनी- बिजनौर 
कोमल सिंह- आगरा
 
Edited By : Chetan Gour
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