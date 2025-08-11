भदोही में एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई, 2 महिलाओं की मौत

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बेंगलुरु के महादेवापुरी विधानसभा सीट पर वोट चोरी के खुलासे के बाद अब मध्यप्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी लगातार मध्यप्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल खड़े करते हुए वोट चोरी का आरोप लगा रहे है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद अब प्रदेश कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव में कथित तौर पर की वोट चोरी का खुलासा करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि 'लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की साजिशों को बेनकाब करना अब जरूरी हो गया है। 13 अगस्त को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी 2023 विधानसभा चुनाव की 'वोट चोरी' का पर्दाफाश करेगी।'