सोमवार, 11 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :भदोही (यूपी) , सोमवार, 11 अगस्त 2025 (12:47 IST)

भदोही में एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई, 2 महिलाओं की मौत

Ambulance and truck collide in Bhadohi
Ambulance and truck collide in Bhadohi: भदोही में सोमवार सुबह एक एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई जिससे 2 महिलाओं की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 7 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर गोपीगंज थाना क्षेत्र में उस समय हुई जब दिल्ली से एक शव लेकर बिहार के बेगूसराय जा रही एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई।ALSO READ: दिल्ली में तेज रफ्‍तार का कहर, SUV की टक्कर में गई 1 व्यक्ति की जान
 
हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई : उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस में 2 महिलाओं समेत कुल 9 लोग सवार थे और इस हादसे में इन महिलाओं की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतक महिलाओं की शिनाख्त की जा रही है। मांगलिक ने बताया कि दुर्घटना में घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।(भाषा)ALSO READ: Tripura : तेज रफ्तार कार ने पुलिस वैन को मारी टक्कर, 1 जवान समेत 4 लोगों की मौत
 
Edited by: Ravindra Gupta
