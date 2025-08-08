शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: लखनऊ , शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (21:50 IST)

प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद बना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान

yogi adityanath
Chief Minister Youth Entrepreneur Development Scheme: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी बनाने की दिशा में लगातार आवश्यक कदम उठा रहे हैं। इसी के तहत सीएम योगी प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहे हैं। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद बन गई है।
 
इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के चार माह में अब तक प्रदेश भर में करीब दाे लाख आवेदन आ चुके हैं जबकि योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का लक्ष्य 1 लाख 50 हजार रखा है। इन आंकड़ों से साफ है कि सीएम योगी की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवाओं को अपनी आकर्षित कर रही है और वह इससे जुड़कर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। वहीं योजना का लाभ देने में पूरे उत्तर प्रदेश में जौनपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त कर बाजी मारी है जबकि दूसरे स्थान पर आजमगढ़ और तीसरे स्थान पर लखनऊ है।
  
चार माह में करीब दो लाख युवाओं ने किया आवेदन : पूरे देश में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ही है, जो प्रदेश के युवाओं को सिर्फ रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर नहीं दे रही है बल्कि उन्हे एक मजबूत उद्यमी बनने के लिए सक्षम बना रही है। इसी का असर है कि प्रदेश के युवा न केवल अपने व्यवसाय को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें उद्यमिता की दिशा में प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।
 
इस योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में लक्ष्य 1 लाख 50 हजार के सापेक्ष चार माह में पूरे प्रदेश से 1,96,004 युवा लोन के लिए आवेदन कर चुके हैं जबकि 1,58,595 आवेदनों को बैंक को फॉरवर्ड कर दिया गया है। इनमें से 45,463 आवेदनों को बैंक ने लोन देने की स्वीकृति दे दी है जबकि 42,128 युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन वितरित किया जा चुका है। वहीं, अगर पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की करें तो एक लाख लक्ष्य के सापेक्ष 1,78,662 आवेदन प्राप्त हुए जबकि 1,44,273 आवेदन बैंकों को फॉरवर्ड किये गये। इनमें से 40 हजार से अधिक आवेदन बैंक ने स्वीकृत किये और 28 हजार से अधिक युवाओं को लोन वितरित किया। इसके लिए एमएसएमई विभाग की ओर से 113 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी स्वीकृत की गयी। 
  
सबसे अधिक जौनपुर में 1385 युवाओं को लोन : मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का लाभ देने में पूरे प्रदेश में जाैनपुर जिले ने सबसे अधिक आवेदकों को लोन वितरित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जौनपुर जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिले को अभियान के तहत 2,200 युवाओं को लोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया है। इसके सापेक्ष पिछले चार माह में 4,598 आवेदन प्राप्त हुए, जिसके सापेक्ष 3,623 आवेदनों को बैंक को भेज दिया गया है। इनमें से 1,385 आवेदकों को लोन वितरित किया जा चुका है। आजमगढ़ को वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2,200 का लक्ष्य दिया गया, जिसके सापेक्ष चार माह में 3,565 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 2,919 आवेदनों को बैंक को भेजा गया, जिसमें से 1,256 को लोन वितरित किया जा चुका है। इस मामले में लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज का भी शानदार प्रदर्शन रहा। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
