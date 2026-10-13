अम्बेडकर नगर में DM ईशा प्रिया और SP प्राची सिंह ने संभाली कमान, देर रात सड़कों पर उतरकर देखी परखी सुरक्षा व्यवस्था

Ambedkar Nagar News: शारदीय नवरात्रि और आगामी त्योहारों के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जनपद में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को पूरी तरह पुख्ता करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस मुस्तैद नजर आ रहा है। कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ रखने और सुरक्षा का कड़ा संदेश देने के लिए जिलाधिकारी (DM) ईशा प्रिया और पुलिस अधीक्षक (SP) प्राची सिंह ने स्वयं कमान संभालते हुए देर रात सड़कों पर उतरकर पैदल गश्त की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

​अकबरपुर क्षेत्र में पैदल गश्त : एसपी प्राची सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ अकबरपुर क्षेत्र के प्रमुख मार्गों पर पैदल मार्च (Foot Patrolling) किया और संवेदनशील स्थानों व चौराहों की सुरक्षा को परखा।

​मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता : तहसील तिराहा, फौव्वारा तिराहा और पटेलनगर जैसे प्रमुख मार्गों से छात्राओं के साथ पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का संदेश दिया गया।

​विसर्जन स्थलों का स्थलीय निरीक्षण : डीएम और एसपी ने श्रवण क्षेत्र घाट और गायत्री मंदिर घाट जैसे दुर्गा पूजा विसर्जन स्थलों का निरीक्षण कर साफ-सफाई, बैरिकेडिंग और लाइटिंग की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराया।

​विशेष सुरक्षा इंतजाम

​भीड़भाड़ वाले इलाकों में अराजक तत्वों पर लगाम कसने के लिए शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक और देर रात तक मोटरसाइकिल चेकिंग दस्ते तैनात किए गए हैं। ​पारदर्शिता और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए गश्त कर रहे पुलिसकर्मी बॉडी वॉर्न कैमरों (Body Worn Cameras) से लैस हैं।

​आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों का प्रसार : अभियान के दौरान महिलाओं को 1090 (महिला पावर लाइन), 112 (आपातकालीन सेवा), 181, और 1930 (साइबर हेल्पलाइन) के बारे में जानकारी देते हुए पैम्फलेट बांटे गए।

बेटियों को निर्भीक होकर आगे बढ़ने और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। संदेश बिल्कुल साफ है— बेटियां सुरक्षित होंगी, तभी समाज सशक्त होगा।