  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. ambedkar-nagar-dm-isha-priya-sp-prachi-singh-night-patrol-navratri-security
Written By संदीप श्रीवास्तव संदीप श्रीवास्तव
Last Updated :अम्बेडकर नगर , Tuesday, 13 October 2026 (20:44 IST)

अम्बेडकर नगर में DM ईशा प्रिया और SP प्राची सिंह ने संभाली कमान, देर रात सड़कों पर उतरकर देखी परखी सुरक्षा व्यवस्था

Ambedkar News
Written By: संदीप श्रीवास्तव
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (20:44 IST)
google-news
Ambedkar Nagar News: शारदीय नवरात्रि और आगामी त्योहारों के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जनपद में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को पूरी तरह पुख्ता करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस मुस्तैद नजर आ रहा है। कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ रखने और सुरक्षा का कड़ा संदेश देने के लिए जिलाधिकारी (DM) ईशा प्रिया और पुलिस अधीक्षक (SP) प्राची सिंह ने स्वयं कमान संभालते हुए देर रात सड़कों पर उतरकर पैदल गश्त की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
 
अकबरपुर क्षेत्र में पैदल गश्त : एसपी प्राची सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ अकबरपुर क्षेत्र के प्रमुख मार्गों पर पैदल मार्च (Foot Patrolling) किया और संवेदनशील स्थानों व चौराहों की सुरक्षा को परखा।
 
​मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता : तहसील तिराहा, फौव्वारा तिराहा और पटेलनगर जैसे प्रमुख मार्गों से छात्राओं के साथ पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का संदेश दिया गया।
 
​विसर्जन स्थलों का स्थलीय निरीक्षण : डीएम और एसपी ने श्रवण क्षेत्र घाट और गायत्री मंदिर घाट जैसे दुर्गा पूजा विसर्जन स्थलों का निरीक्षण कर साफ-सफाई, बैरिकेडिंग और लाइटिंग की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराया।

​विशेष सुरक्षा इंतजाम

​भीड़भाड़ वाले इलाकों में अराजक तत्वों पर लगाम कसने के लिए शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक और देर रात तक मोटरसाइकिल चेकिंग दस्ते तैनात किए गए हैं। ​पारदर्शिता और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए गश्त कर रहे पुलिसकर्मी बॉडी वॉर्न कैमरों (Body Worn Cameras) से लैस हैं।
 
​आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों का प्रसार : अभियान के दौरान महिलाओं को 1090 (महिला पावर लाइन), 112 (आपातकालीन सेवा), 181, और 1930 (साइबर हेल्पलाइन) के बारे में जानकारी देते हुए पैम्फलेट बांटे गए। 
 
बेटियों को निर्भीक होकर आगे बढ़ने और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। संदेश बिल्कुल साफ है— बेटियां सुरक्षित होंगी, तभी समाज सशक्त होगा।
लेखक के बारे में
संदीप श्रीवास्तव
संदीप श्रीवास्तव करीब 25 वर्ष से ज्यादा समय से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वेबदुनिया के लिए उत्तर प्रदेश में स्ट्रिंगर के रूप में कार्य करते हैं। .... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
नवरात्र पर यूपीकॉन की नई पहल, उद्यमिता की राह दिखाएगी ‘उद्यमी बडी’

Tata की इस कार पर 3 लाख से ज्यादा डिस्काउंट, पुरानी गाड़ियों पर मिल रहा बड़ा फायदा, Harrier EV भी सस्ती

Tata की इस कार पर 3 लाख से ज्यादा डिस्काउंट, पुरानी गाड़ियों पर मिल रहा बड़ा फायदा, Harrier EV भी सस्तीअगर आप त्योहारों पर इलेक्ट्रिक SUV खरीदने की योजना बना रहे टाटा मोटर्स की ओर से बड़ी छूट दी जा रही है। कंपनी अक्टूबर में अपनी Tata Curvv EV के चुनिंदा मॉडल पर अधिकतम 3.35 लाख रुपए तक का फायदा दे रही है। हालांकि, इस छूट का पूरा लाभ नई SeriesX रेंज पर नहीं, बल्कि पुराने स्टॉक की गाड़ियों पर मिल रहा है। ऐसे में शोरूम जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि किस वेरिएंट पर कितनी छूट मिल रही है।

China : लद्दाख को लेकर चीन की कुटिल करतूत, बताया भारत का अवैध कब्जा, 28 जगहों के नाम बदलने पर भड़का

China : लद्दाख को लेकर चीन की कुटिल करतूत, बताया भारत का अवैध कब्जा, 28 जगहों के नाम बदलने पर भड़काचीन को भारत का जवाब, इनकार करने से सच्चाई नहीं बदलेगी

Electric Scooter : सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ रोजाना का सफर होगा आसान, मिलेगी 130 KM की रेंज, जान लीजिए दूसरे फीचर्स

Electric Scooter : सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ रोजाना का सफर होगा आसान, मिलेगी 130 KM की रेंज, जान लीजिए दूसरे फीचर्सe-SPRINTO G1 Electric Scooter: इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी e-SPRINTO ने भारतीय बाजार में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर G1 पेश किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹89,999 रखी गई है। कंपनी ने इसे खास तौर पर आम परिवारों और रोजाना आने-जाने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया है।

Vande Bharat Sleeper Train : अब 24 कोच वाली ट्रेन में होगा सफर, 1,224 यात्रियों को मिलेगी जगह, जानिए हॉट शॉवर और पैंट्री समेत सभी सुविधाएं

Vande Bharat Sleeper Train : अब 24 कोच वाली ट्रेन में होगा सफर, 1,224 यात्रियों को मिलेगी जगह, जानिए हॉट शॉवर और पैंट्री समेत सभी सुविधाएंVande Bharat Sleeper Train Update: भारतीय रेलवे लंबी दूरी की यात्रा को अधिक आरामदायक बनाने के लिए 24 कोच वाली नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन विकसित कर रहा है। इस ट्रेन में यात्रियों की क्षमता बढ़ाने के साथ खानपान और सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई ट्रेन में हॉट शॉवर, हर कोच में मिनी पैंट्री और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं।

एस. जयशंकर ने क्यों दी '4F संकट' की चेतावनी? जानिए इंदिरा गांधी ने 1966 में भारत को ऐसे ही संकट से कैसे निकाला था

एस. जयशंकर ने क्यों दी '4F संकट' की चेतावनी? जानिए इंदिरा गांधी ने 1966 में भारत को ऐसे ही संकट से कैसे निकाला थाS Jaishankar 4F crisis warning: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वैश्विक मंच पर 4F संकट (फ्यूल, फूड, फर्टिलाइजर, फाइनेंस) की चेतावनी दी है। जानिए 1965 के 'शिप-टू-माउथ' दौर से लेकर आज की स्थिति और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके असर का पूरा विश्लेषण।

L Murugan कौन हैं, केंद्रीय मंत्री से क्यों दिया इस्तीफा, तमिलनाडु जाने की किसलिए मांगी इजाजत, PM मोदी लिखी चिट्ठी में क्या कहा

L Murugan कौन हैं, केंद्रीय मंत्री से क्यों दिया इस्तीफा, तमिलनाडु जाने की किसलिए मांगी इजाजत, PM मोदी लिखी चिट्ठी में क्या कहाकेंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्यमंत्री एल. मुरुगन (L Murugan) ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने की भी बात कही है। उन्होंने एक्स पर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी शेयर की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपने दायित्वों से मुक्त करने का अनुरोध किया है।

यूपी सरकार की सौगात, ग्राम प्रहरियों का बढ़ाया मानदेय, अब मिलेंगे 3500 रुपए

यूपी सरकार की सौगात, ग्राम प्रहरियों का बढ़ाया मानदेय, अब मिलेंगे 3500 रुपएUP Gram Prahari Salary Hike: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश के करीब 68 हजार ग्राम प्रहरियों का मानदेय एक हजार रुपए बढ़ाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ग्राम प्रहरियों व उनके परिवारों को सालाना पांच लाख रुपए कैशलेस इलाज की सुविधा भी देने जा रही है।

Tata की इस कार पर 3 लाख से ज्यादा डिस्काउंट, पुरानी गाड़ियों पर मिल रहा बड़ा फायदा, Harrier EV भी सस्ती

Tata की इस कार पर 3 लाख से ज्यादा डिस्काउंट, पुरानी गाड़ियों पर मिल रहा बड़ा फायदा, Harrier EV भी सस्तीअगर आप त्योहारों पर इलेक्ट्रिक SUV खरीदने की योजना बना रहे टाटा मोटर्स की ओर से बड़ी छूट दी जा रही है। कंपनी अक्टूबर में अपनी Tata Curvv EV के चुनिंदा मॉडल पर अधिकतम 3.35 लाख रुपए तक का फायदा दे रही है। हालांकि, इस छूट का पूरा लाभ नई SeriesX रेंज पर नहीं, बल्कि पुराने स्टॉक की गाड़ियों पर मिल रहा है। ऐसे में शोरूम जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि किस वेरिएंट पर कितनी छूट मिल रही है।

अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में विदाई एवं सम्मान समारोह, पूर्व सांसद बृजभूषण ने गुरु के चरणों में बैठकर लिया आशीर्वाद

अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में विदाई एवं सम्मान समारोह, पूर्व सांसद बृजभूषण ने गुरु के चरणों में बैठकर लिया आशीर्वादSaket College Ayodhya Event: अयोध्या के ऐतिहासिक साकेत महाविद्यालय में डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ (आमुआ) के तत्वावधान में सत्र 2025-26 के सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए एक भव्य विदाई एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्र के लोकप्रिय नेता एवं पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह रहे।

यूपी में 27 राहवीरों होंगे पुरस्कृत, सड़क हादसे में घायलों की मदद करने वालों को मिलेंगे 25 हजार

यूपी में 27 राहवीरों होंगे पुरस्कृत, सड़क हादसे में घायलों की मदद करने वालों को मिलेंगे 25 हजारup rahveer yojana reward: उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की मदद कर उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए राहवीर योजना के तहत पुरस्कार दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत राहवीरों को पुरस्कृत करने के लिए यूपी परिवहन विभाग को 10 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई है।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।