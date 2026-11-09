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Published By चेतन गौड़
Last Modified: नई दिल्ली , Monday, 9 November 2026 (10:37 IST)

दीपावली के बाद दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, वायु प्रदूषण बहुत गंभीर स्थिति में, AQI 366 के पार

Air pollution in Delhi-NCR reaches a very critical level after Diwali
Published By: चेतन गौड़
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (11:11 IST)
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दीपावली के बाद दिल्ली-एनसीआर में इस समय वायु प्रदूषण बहुत गंभीर और खराब स्थिति में है। त्योहार के अगले दिन सोमवार, 9 नवंबर 2026 की सुबह दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ दर्ज किया गया। जहां औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 366 से ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि सोनिया विहार, बुराड़ी क्रॉसिंग, विवेक विहार, जहांगीरपुरी और नॉर्थ कैंपस जैसे इलाकों में AQI 437 से 449 के बीच पहुंच गया है। दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू है।

दीपावली के बाद दिल्ली-एनसीआर में इस समय वायु प्रदूषण बहुत गंभीर और खराब स्थिति में है। त्योहार के अगले दिन सोमवार, 9 नवंबर 2026 की सुबह दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ दर्ज किया गया। जहां औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 366 से ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि सोनिया विहार, बुराड़ी क्रॉसिंग, विवेक विहार, जहांगीरपुरी और नॉर्थ कैंपस जैसे इलाकों में AQI 437 से 449 के बीच पहुंच गया है।

दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू है। गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर सख्त प्रतिबंध है। BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पांचवीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन/हाइब्रिड मोड पर चलाया जा रहा है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के निगरानी केंद्रों के आंकड़ों के मुताबिक, सोनिया विहार, बुराड़ी क्रॉसिंग, विवेक विहार, जहांगीरपुरी और दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस जैसे इलाकों में AQI 437 से 449 के बीच दर्ज किया गया। कई स्थानों पर आसमान में धुंध की मोटी परत छाई रही। सुबह के समय सड़कों पर दृश्यता भी प्रभावित हुई, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
 
खास बात यह है कि प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) पहले ही दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू कर चुका है। इसके बावजूद दीपावली के बाद प्रदूषण में तेज उछाल देखने को मिला है। प्रशासन ने प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए निर्माण कार्यों, वाहनों और स्कूलों को लेकर कई पाबंदियां लागू की हैं। 
 

दिल्ली के इन इलाकों में सबसे ज्यादा प्रदूषण

दिल्ली के अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों पर दर्ज आंकड़े बताते हैं कि राजधानी के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। सुबह के समय प्रमुख प्रदूषण प्रभावित इलाकों में ये रीडिंग सामने आईं:
- सोनिया विहार: AQI 449
- बुराड़ी क्रॉसिंग: AQI 445
- विवेक विहार: AQI 441
- जहांगीरपुरी: AQI 439
- नॉर्थ कैंपस (दिल्ली विश्वविद्यालय): AQI 437
- रोहिणी: AQI 435
- दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU): AQI 431
- बवाना: AQI 424
- चांदनी चौक: AQI 418
- पटपड़गंज: AQI 418
 
इनमें से कई इलाकों में AQI 400 से अधिक होने का अर्थ है कि वहां हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। ऐसे वातावरण में लंबे समय तक बाहर रहने से स्वस्थ व्यक्तियों को भी सांस लेने में परेशानी हो सकती है। अस्थमा, हृदय और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए जोखिम और अधिक बढ़ जाता है। 

BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध

प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पुराने उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है। दिल्ली और संबंधित एनसीआर क्षेत्रों में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लागू किया गया है। इसका उद्देश्य वाहनों से निकलने वाले धुएं और हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। हालांकि आपातकालीन सेवाओं और आवश्यक कार्यों से जुड़े वाहनों को नियमानुसार छूट दी जा सकती है।
 

5वीं तक के स्कूलों में ऑनलाइन और हाइब्रिड पढ़ाई

प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसे देखते हुए पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराने का निर्देश दिया गया है। इस व्यवस्था के तहत स्कूल अपनी परिस्थितियों और प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन तथा ऑफलाइन पढ़ाई का विकल्प अपना सकते हैं। इसका मकसद बच्चों को प्रदूषित वातावरण में लंबे समय तक रहने से बचाना है।
 

आखिर क्यों बढ़ गया दीपावली के बाद दिल्ली का प्रदूषण?

दीपावली के बाद दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। पटाखों से निकलने वाला धुआं, वाहनों का उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल और आसपास के राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में शामिल हैं।
 
दीपावली के दौरान पटाखों से निकलने वाले धुएं में बारीक कण और विभिन्न हानिकारक रसायन मौजूद होते हैं। ये कण वातावरण में फैलकर हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। हालांकि राजधानी में प्रदूषण केवल पटाखों की वजह से नहीं बढ़ता, बल्कि पहले से मौजूद प्रदूषण के स्रोत भी इसमें योगदान देते हैं।
CAQM की ओर से GRAP-3 लागू रहने के दौरान संबंधित राज्यों और स्थानीय प्रशासन को प्रदूषण नियंत्रण के उपायों का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले दिनों में हवा की गति, तापमान और मौसम में बदलाव के आधार पर प्रदूषण के स्तर में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
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