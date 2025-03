आतंकी लजर मसीह भागना चाहता था विदेश, कर ली थी यह तैयारी...

Leopard seen again in Devguradia area of ​​Indore: इंदौर के देवगुरा‍ड़िया क्षेत्र में एक बार फिर तेंदुआ नजर आया। हालांकि वन विभाग के आने के पहले ही वह लापता हो गया। इससे पहली जनवरी में भी इसी इलाके की मानसरोवर कालोनी में तेंदुआ नजर आया था, जिसे वन विभाग की टीम ने पकड़कर जंगल में छोड़ दिया था।