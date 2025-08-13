SBI ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, अब ऑनलाइन पैसा भेजना होगा महंगा

अब 25,000 रुपए से एक लाख रुपए तक के हस्तांतरण पर 2 रुपए, 1 से 2 लाख रुपए पर 6 रुपए और 2 से 5 लाख रुपए भेजने पर 10 रुपए का शुल्क (जीएसटी अतिरिक्त) लगेगा। हालांकि वेतन पैकेज खाताधारकों को ऑनलाइन आईएमपीएस लेनदेन पर पूरी छूट मिलती रहेगी।





कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए संशोधित शुल्क 8 सितंबर, 2025 से लागू होंगे। इसके साथ ही चालू खाता श्रेणी (गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, रोडियम, सरकारी विभाग, स्वायत्त/ वैधानिक निकाय) को ऑनलाइन आईएमपीएस पर शुल्क से छूट मिलती रहेगी। Edited by : Sudhir Sharma