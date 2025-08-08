एसबीआई का पहली तिमाही में एकल शुद्ध लाभ 12 प्रतिशत बढ़कर हुआ 19160 करोड़ रुपए

SBI's net profit rises: देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में एकल शुद्ध लाभ (net profit) 12 प्रतिशत बढ़कर 19,160 करोड़ हो गया। बैंक का गत वित्त वर्ष 2024-25 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में शुद्ध लाभ 17,035 करोड़ रुपए रहा था।

कुल आय बढ़कर 1,35,342 करोड़ हुई : भारतीय स्टेट बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि अप्रैल-जून तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 1,35,342 करोड़ रुपए हो गई, जो 1 साल पहले 1,22,688 करोड़ रुपए थी। बैंक द्वारा अर्जित ब्याज आय बढ़कर 1,17,996 करोड़ रुपए हो गई जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह 1,11,526 करोड़ रुपए थी। परिचालन लाभ भी सालाना आधार पर 26,449 करोड़ रुपए से बढ़कर 30,544 करोड़ रुपए हो गया।

एनपीए घटकर 1.83 प्रतिशत रहा : परिसंपत्ति गुणवत्ता की बात करें तो बैंक की जून तिमाही के अंत में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) घटकर सकल अग्रिमों का 1.83 प्रतिशत रह जाने के साथ इसमें सुधार हुआ, जो 1 साल पहले 2.21 प्रतिशत थी। इसी प्रकार शुद्ध एनपीए या खराब ऋण भी सालाना आधार पर 0.57 प्रतिशत से घटकर 0.47 प्रतिशत हो गया।(भाषा)

