ब्लैकआउट या युद्ध जैसी स्थिति में हर किसी के घर में होने चाहिए ये 6 जरूरी गैजेट्स

Essential gadgets every Indian household must have during war like situations: 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम-बैसारन आतंकी हमले और उसके जवाब में भारत द्वारा चलाए गए तेज़ ऑपरेशन 'सिंदूर' के बाद, भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस बीच बढ़ते तनाव को लेकर टीवी चैनलों पर ‘सिविल डिफेंस ड्रिल’ और ‘ब्लैकआउट’ जैसे शब्द सुनाई देने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि तैयारी करना डरने से कहीं बेहतर होता है। अगर आपके पास सही उपकरण और जानकारी है, तो आप किसी भी संकट से अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। आज का दौर डिजिटल है और टेक्नोलॉजी हमारे हर काम का हिस्सा बन गई है। सीमाओं पर हमारी सेनाएं पूरी तरह मुस्तैद हैं, लेकिन ऐसे संकट के समय देश के आम नागरिकों को भी सतर्क और तैयार रहना चाहिए। ऐसे हालात में संचार, सुरक्षा और जीवन रक्षा के लिए हर भारतीय घर में कुछ जरूरी गैजेट्स होना अनिवार्य हो जाता है। अगर हम पहले से इन्हें अपने घर में रखें, तो बिजली चले जाने, इंटरनेट बंद हो जाने या खाने-पानी की किल्लत जैसे हालातों में भी हम सही निर्णय ले सकते हैं और मानसिक रूप से मजबूत रह सकते हैं। आइए जानते हैं उन 6 गैजेट्स के बारे में जो इमरजेंसी या किसी भी अनिश्चित स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने में काम आ सकते हैं।

1. पॉवर बैंक और मोबाइल चार्जर

ब्लैकआउट या बिजली कटौती की स्थिति में परिवार से संपर्क करना हो, अलर्ट सुनना हो या मदद मंगवानी हो, अगर फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो? इसलिए एक सोलर पॉवर बैंक या मल्टी-डिवाइस चार्जिंग पावर बैंक हर घर में होना चाहिए। ये धूप से चार्ज हो जाता है और बिना बिजली के भी आपका फोन, टॉर्च, रेडियो आदि चार्ज कर सकता है। मार्केट में 20,000 mAh से ऊपर के सोलर पॉवर बैंक उपलब्ध हैं जो एक बार चार्ज होकर 3-4 बार तक मोबाइल चार्ज कर सकते हैं।

2. पोर्टेबल सोलर या बैटरी से चलने वाली एलईडी टॉर्च

ब्लैकआउट की स्थिति में अंधेरा होता है। ऐसे में एक लॉन्ग-लास्टिंग LED टॉर्च या सोलर बेस्ड लाइट सिस्टम आपके बहुत काम आता है। पोर्टेबल एलईडी टॉर्च ऐसी होनी चाहिए जिसे चार्ज करके घंटों तक इस्तेमाल किया जा सके। आजकल कुछ टॉर्च में सायरन और पावर बैंक की सुविधा भी होती है जो इमरजेंसी में बेहद उपयोगी होती है। बैटरी से चलने वाली टॉर्च के साथ एक्स्ट्रा बैटरियों का स्टॉक रखना भी जरूरी है।

3. FM रेडियो – सटीक जानकारी पाने का साधन

जब मोबाइल नेटवर्क डाउन हो जाए, इंटरनेट बंद हो जाए और टीवी ना चले, तब भी FM रेडियो पर आपको सरकार की तरफ से जरूरी सूचनाएं मिलती रहती हैं। सिविल डिफेंस अलर्ट, मौसम की जानकारी, सुरक्षित जोन, मेडिकल हेल्प जैसी चीज़ें रेडियो से सुनी जा सकती हैं। एक पोर्टेबल बैटरी या सोलर बेस्ड रेडियो होना जरूरी है। कुछ रेडियो में मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी होती है और टॉर्च के साथ कॉम्बिनेशन में भी आते हैं, जिससे ये मल्टीपर्पज गैजेट बन जाता है।

4. डिजिटल थर्मामीटर और ब्लड प्रेशर मॉनिटर

किसी भी संकट की स्थिति में जब डॉक्टर या हॉस्पिटल तक जाना मुश्किल हो जाए, तब खुद की बेसिक हेल्थ मॉनिटरिंग ही सबसे जरूरी चीज बन जाती है।डिजिटल थर्मामीटर और ब्लड प्रेशर मॉनिटर हर घर में होना चाहिए, खासकर अगर घर में बुजुर्ग या बीमार सदस्य हों। ये गैजेट्स आपको बीमारी की शुरुआती स्थिति पकड़ने में मदद करते हैं और तुरंत इलाज का फैसला लेने में सहायक होते हैं। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक या हार्ट पेशेंट है तो एक ग्लूकोमीटर भी जरूर रखें।

5. पोर्टेबल गैस स्टोव और इंडक्शन

अगर गैस की सप्लाई बंद हो जाए या एलपीजी खत्म हो जाए तो खाना बनाना भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसी स्थिति में एक छोटा पोर्टेबल गैस स्टोव या बैटरी/इनवर्टर से चलने वाला इंडक्शन चूल्हा बहुत काम आता है। छोटे सिलेंडर वाले पोर्टेबल स्टोव, जिनमें ब्यूटेन गैस लगती है, बाजार में आसानी से मिल जाते हैं और इन्हें आप कहीं भी ले जा सकते हैं। वहीं इंडक्शन प्लेट सोलर इनवर्टर से भी चल सकती है, जो बिजली ना होने पर भी काम आ सकती है।

6. इमरजेंसी अलार्म और पर्सनल सेफ्टी डिवाइसेस

युद्ध जैसी स्थिति में सुरक्षा सिर्फ बाहरी हमले से ही नहीं, बल्कि चोरी, अफरा-तफरी और हिंसक घटनाओं से भी जरूरी हो जाती है। इसलिए एक ऐसा गैजेट जो आवाज या संकेत से दूसरे लोगों को सतर्क कर सके, बेहद उपयोगी होता है। इमरजेंसी व्हिसल या सायरन, जिसे बजाकर आसपास के लोगों को बुलाया जा सके। पर्सनल सेफ्टी अलार्म डिवाइस, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए, जो एक बटन दबाकर तेज आवाज निकालते हैं और खतरे की सूचना देते हैं।GPS ट्रैकर, बुजुर्गों या बच्चों की सुरक्षा के लिए, जिससे उनकी लोकेशन ट्रैक की जा सके।