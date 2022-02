UP election : दौड़ते हुए नामांकन के लिए पहुंचे खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी, जानिए‍ कितनी है उनकी संपत्ति...

दरअसल तिवारी को 3 बजे नामांकन भरना था, वे लेट हो गए। इस पर वे दौड़ते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और अपना नामांकन भरा। उन्हें भाजपा ने बलिया से टिकट दिया है।

#WATCH | UP sprinted to Collectorate Office in Ballia y'day as he was running late to file his nomination. Y'day nominations were scheduled to be filed by 3 pm & the minister was running late, nomination process still ongoing#UttarPradeshElections pic.twitter.com/99HSIPHwoA