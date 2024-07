कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को क्यों याद आया 1991 का बजट?

खरगे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, 'तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जुलाई 1991 भारत के इतिहास में उदारीकरण बजट के रूप में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने आर्थिक सुधारों के एक नये युग की शुरुआत की थी।'

उन्होंने कहा कि इस दूरदर्शी कदम ने देश में क्रांति ला दी, मध्यम वर्ग को सशक्त बनाया और लाखों लोगों को गरीबी और हाशिए से ऊपर उठाया।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर बहुत गर्व है, जिसने भारत के विकास पथ को गति दी और प्रगति और समृद्धि को प्रेरित करती रही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज, एक बार फिर, सार्थक, ठोस नए सुधारों की सख्त जरूरत है जो मध्यम वर्ग और वंचितों दोनों की मदद करें।

July 1991 marked a watershed moment in India's history, as the Liberalisation Budget, spearheaded by then Prime Minister P.V. Narasimha Rao and Finance Minister Dr. Manmohan Singh, ushered in a new era of economic reforms.



