अफगानिस्तान में अब भी फंसे हैं 1,500 अमेरिकी नागरिक, क्या बोले अमेरिकी विदेश मंत्री...

वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि प्रशासन का मानना है कि 12 दिनों तक सैन्य विमानों से अमेरिकियों को निकालने के अभियान के बावजूद अब भी करीब 1,500 अमेरिकी अफगानिस्तान में बचे हैं।

ब्लिंकन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 14 अगस्त को के काबुल पहुंचने के बाद से दिन-रात चल रहे अभियान में अब तक 4,500 अमेरिकियों को वहां से निकाला गया है।

The State Department warned US citizens at the gates outside of the airport in Kabul to leave "immediately" due to threats.

"US citizens who are at the Abbey Gate, East Gate, or North Gate now should leave immediately," a security alert from the US Embassy in Kabul said. pic.twitter.com/iJb3WB3ClI