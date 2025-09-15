सोमवार, 15 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
मुंबई , सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (10:56 IST)

शुरुआती कारोबार में Sensex 94 अंक चढ़ा, Nifty भी रहा बढ़त में

Share Market Update News : प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 93.81 अंक बढ़कर 81,998.51 पर पहुंच गया। दूसरी ओर 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 24.45 अंक चढ़कर 25,138.45 पर पहुंच गया। सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज फाइनेंस, इटरनल, टाटा मोटर्स, अदाणी पोर्ट्स, पावर ग्रिड और भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों में तेजी रही।
 
पिछले सप्ताह की तेजी के बाद बाजार पर मुनाफावसूली का दबाव है और सेंसेक्स-निफ्टी एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहे थे। कारोबारियों को इस सप्ताह होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक के नतीजों का इंतजार है। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 93.81 अंक बढ़कर 81,998.51 पर पहुंच गया। दूसरी ओर 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 24.45 अंक चढ़कर 25,138.45 पर पहुंच गया।
बाद में खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 10.06 अंक गिरकर 81,904.31 पर और निफ्टी 12.65 अंक गिरकर 25,099.90 पर था। सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज फाइनेंस, इटरनल, टाटा मोटर्स, अदाणी पोर्ट्स, पावर ग्रिड और भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों में तेजी रही। दूसरी ओर इंफोसिस, सन फार्मा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टेक महिंद्रा पिछड़ गए।
शुक्रवार को सेंसेक्स 355.97 अंक या 0.44 प्रतिशत बढ़कर 81,904.70 पर बंद हुआ था। वैश्विक तेल सूचकांक ब्रेंट क्रूड 0.60 प्रतिशत बढ़कर 67.39 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 129.58 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। (इनपुट एजेंसी)
नेपाल में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी पर क्या कहते हैं Gen-Z के मेंबर

नेपाल में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी पर क्या कहते हैं Gen-Z के मेंबरसुलेखा शाह (बदला हुआ नाम) ‘जेन जेड’ समूह की नेपाली मूल की सदस्य हैं, जिनका जन्म और परवरिश भारत में हुई। उन्होंने दिल्ली में अपने नेपाली माता-पिता के साथ, नेपाल में घटित घटनाओं को उतनी ही उत्सुकता से देखा, जितना कि काठमांडू में उनके चचेरे भाई-बहनों ने।

54 साल बाद खुलेगा बांकेबिहारी मंदिर का रहस्यमयी खजाना, शेषनाग करते हैं पहरेदारी!

54 साल बाद खुलेगा बांकेबिहारी मंदिर का रहस्यमयी खजाना, शेषनाग करते हैं पहरेदारी!बृजभूमि का प्रसिद्ध बांकेबिहारी मंदिर की मनमोहक मूर्ति में भक्तों को राधा और कृष्ण दोनों के दर्शन होते हैं, पर इस मंदिर की एक और गूढ़ पहचान है, गर्भगृह के नीचे छिपा खजाना, जिसे 'तोशखाना' या 'बिहारीजी का खजाना' कहा जाता है। इस खजाने को 54 साल बाद एक बार फिर खोले जाने की तैयारी है।

पूर्व CM-रक्षा मंत्री को नहीं जानते अजित पवार, महिला ने नाम लिया तो बोले- कौन पर्रिकर

पूर्व CM-रक्षा मंत्री को नहीं जानते अजित पवार, महिला ने नाम लिया तो बोले- कौन पर्रिकरमहाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ‘कौन पर्रिकर’ वाली अपनी टिप्पणी से असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, जब एक महिला ने उन्हें बताया कि कैसे गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर नागरिक मुद्दों की पड़ताल के लिए औचक दौरे करते थे। पर्रिकर की उनके प्रशासनिक कौशल के लिए व्यापक रूप से तारीफ की जाती थी।

भारत कैसे कम करेगा कच्चे तेल और गैस का आयात, असम में PM मोदी ने बताया प्लान

भारत कैसे कम करेगा कच्चे तेल और गैस का आयात, असम में PM मोदी ने बताया प्लानप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम में कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कच्चे तेल और गैस के आयात को कम करने के लिए कदम उठा रही है तथा जीवाश्म ईंधन के भंडारों की खोज और हरित ऊर्जा के उत्पादन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है।

RSS चीफ मोहन भागवत ने ब्रिटेन को दिखाया आईना, बोले- हम कभी बंट गए थे लेकिन वह भी मिला लेंगे

RSS चीफ मोहन भागवत ने ब्रिटेन को दिखाया आईना, बोले- हम कभी बंट गए थे लेकिन वह भी मिला लेंगेRSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया में 'भगवान' एक हों या अनेक, दोनों में टकराव होता है। हमारे दार्शनिक कहते हैं कि ऐसे टकराव में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है; सिर्फ 'भगवान' हैं और कोई नहीं। तब सारे टकराव बेकार हो गए।



भारत पर लगे ट्रंप के टैरिफ की चपेट में कश्मीरी कारीगर

भारत पर लगे ट्रंप के टैरिफ की चपेट में कश्मीरी कारीगरअमेरिका लंबे समय से भारत के हस्तकला उद्योग का बड़ा खरीदार रहा है, लेकिन डॉनल्ड ट्रंप के नए टैरिफ दर लागू होने के बाद से इस उद्योग पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे में ग्रामीण कश्मीर के कारीगर अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।

LIVE: मुंबई में भारी बारिश के बीच रास्ते में रुकी मोनो रेल

LIVE: मुंबई में भारी बारिश के बीच रास्ते में रुकी मोनो रेलLatest News Today Live Updates in Hindi : मुंबई के वडाला इलाके में सोमवार को मोनोरेल अचानक तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते में रुक गई। फंसे हुए यात्रियों को चेंबूर से आ रही दूसरी मोनोरेल में बैठाकर रवाना किया गया। पल पल की जानकारी...

NPCI ने UPI ट्रांजेक्शन लिमिट 10 लाख तक बढ़ाई, नए नियम लागू

NPCI ने UPI ट्रांजेक्शन लिमिट 10 लाख तक बढ़ाई, नए नियम लागूUPI New Rules : अगर आप Phonepe, Paytm या Gpay जैसे ऐप्स का इस्तेमाल भुगतान के लिए करते हैं तो यह खबर आपके लिए जानना जरूरी है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। यह नियम आज से लागू हो गए हैं।

बाढ़ की त्रासदी के बाद अब पंजाब में भयावह बीमारियों का खतरा, त्‍वचा और मानसिक रोग का बढ़ा ग्राफ

बाढ़ की त्रासदी के बाद अब पंजाब में भयावह बीमारियों का खतरा, त्‍वचा और मानसिक रोग का बढ़ा ग्राफपंजाब में पहले बाढ़ की त्रासदी ने लोगों को अपना शिकार बनाया तो अब बाढ़ के बाद के खतरों से लोग दहशत में हैं। पंजाब में पानी का स्‍तर अब कुछ कम हुआ तो अब यहां तमाम बीमारियों का संकट सिर पर मंडराने लगा है। इन बीमारियों में त्‍वचा जैसे रोग हैं तो वहीं मानसिक बीमारियों का खतरा भी बढा है। एक तरफ लोग लगातार बारिश के बाद त्‍वचा संबंधी रोगों से ग्रस्‍त हो रहे हैं

RG Kar मेडिकल छात्रा की मालदा में रहस्यमय हालत में मौत, प्रेमी गिरफ्तार

RG Kar मेडिकल छात्रा की मालदा में रहस्यमय हालत में मौत, प्रेमी गिरफ्तारपश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की अंतिम वर्ष की छात्रा की मौत के मामले में उसके प्रेमी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। संबंधित छात्रा की मालदा स्थित एक अस्पताल में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।
