Share Market : निवेशकों के सतर्क रुख से शेयर बाजार रहे स्थिर

The opposition targeted the government over inflation and poverty : सरकार पर असलियत छिपाने और बेरोजगारी तथा महंगाई सहित विभिन्न समस्याओं का समाधान निकालने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने बुधवार को कहा कि वह केवल लोकलुभावन तस्वीर पेश करती है, वहीं सत्ता पक्ष ने दावा किया कि सरकार की मजबूत नीतियों की बदौलत ही देश आज समृद्धि की ओर अग्रसर है।