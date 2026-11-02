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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: मुंबई , Monday, 2 November 2026 (16:05 IST)

शेयर बाजार में तूफानी तेजी: सेंसेक्स 1233 अंक उछला, निफ्टी 23400 के पार; किन वजहों से चमका बाजार?

share market 2 november
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (16:13 IST)
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भारतीय शेयर बाजार में सोमवार का दिन निवेशकों के लिए बेहद शानदार रहा। बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली, जिससे प्रमुख सूचकांकों में भारी उछाल दर्ज किया गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1,233 अंकों की भारी बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 23,400 के अहम स्तर के पार जा पहुंचा। 
 
भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को जोरदार तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,233 अंक उछलकर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 23,400 के स्तर से ऊपर पहुंच गया। टाटा स्टील और कोल इंडिया के शेयर 5 फीसदी तक उछले। बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। तेल कीमतों में गिरावट ने बाजार को सहारा दिया।  एआई ट्रेड कमजोर होने से आईटी कंपनियों में निवेशकों ने जमकर लिवाली की।

दिग्गज कंपनियों की मजबूत आय भी बढ़त का कारण बनी। निफ्टी 50 ने 23,200 के प्रमुख प्रतिरोध स्तर को सफलतापूर्वक पार किया। इस स्तर को पार करना बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ा हुआ दिखा।
 

बाजार में आज इतनी तेजी क्यों आई?

बाजार की इस बढ़त के पीछे कई प्रमुख कारण रहे। तेल कीमतों में गिरावट एक बड़ा कारक बनी। इससे कंपनियों की परिचालन लागत कम होने की उम्मीद जगी। इसके साथ ही, दिग्गज कंपनियों ने मजबूत आय के आंकड़े पेश किए। इन आंकड़ों ने निवेशकों को आकर्षित किया। विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुद्ध खरीदार बनकर उभरे। उन्होंने भारतीय शेयरों में बड़ा निवेश किया।
 
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) कर में राहत की बढ़ती उम्मीदें भी बाजार के लिए सकारात्मक रहीं। यह उम्मीद निवेशकों के सेंटिमेंट को मजबूत कर रही है। भारतीय रुपये में मजबूती दर्ज की गई।
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