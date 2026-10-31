  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. शेयर बाजार
  4. share-market-weekly-review-october-2026-sensex-nifty-outlook
Written By नृपेंद्र गुप्ता नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :मुंबई , Saturday, 31 October 2026 (16:02 IST)

अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में चमका बाजार, सेंसेक्स में 1335 अंकों की बढ़त, जानें अगले हफ्ते कैसी रहेगी चाल

market ki baat
Written By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (16:02 IST)
google-news
Share Market Review 2026 : भारतीय शेयर बाजार के लिए अक्टूबर का आखिरी हफ्ता जबरदस्त रहा। सेंसेक्स में 1335 अंकों की बढ़त रही तो निफ्टी भी 453 अंक बढ़ गया। 2026 के पहले 10 माह में सेंसेक्स 10728 अंक गिर गया तो निफ्टी भी 3093 अंक गिर गया। अक्टूबर में सेंसेक्स 1980 अंक बढ़ा तो निफ्टी में भी 430 अंकों से ज्यादा की बढ़त रही। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा अगला सप्ताह।
 

कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल

सोमवार को सेंसेक्स 483 अंकों की बढ़त के साथ 73607 पर पहुंच गया, निफ्टी 153 अंक बढ़कर 22753 पर आ गया। मंगलवार को सेंसेक्स 8 अंक गिरकर 73599 पर था तो निफ्टी मात्र 3 अंक की गिरावट के साथ 22750 पर बंद हुआ। बुधवार को सेंसेक्स 353 अंक गिरकर 73246 पर बंद हुआ। निफ्टी 51 अंकों की गिरावट के साथ 22699 पर जा पहुंचा।
 
गुरुवार को सेंसेक्स 905 अंक उछलकर 74151 पर पहुंचा, निफ्टी 238 अंक चढ़कर 22937 पर आ गया। शुक्रवार को कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी सेंसेक्स 308 अंकों की बढ़त के साथ 74460 पर पहुंच गया, निफ्टी 116 अंक बढ़कर 23053 पर आ गया।
 

अमेरिकी फेड ने ब्याज दर स्थिर रखी

अमेरिका में महंगाई का दबाव बने रहने के बावजूद फेडरल रिजर्व ने बुधवार को अपनी प्रमुख ब्याज दर में बदलाव नहीं किया केंद्रीय बैंक ने दर को करीब 3.9 फीसदी पर बरकरार रखा। बैठक के बाद फेड ने बयान जारी कर कहा कि महंगाई अब भी ऊंचे स्तर पर है।
 

जियो प्लेटफॉर्म्स ने दिया जबरदस्त रिटर्न

जियो प्लेटफॉर्म्स का शेयर बाजार में 1358 रुपए पर लिस्ट हुआ। शेयर बाजार में लिस्टिंग के पहले ही दिन जियो प्लेटफॉर्म्स ने निवेशकों को मालामाल कर दिया। बुधवार को जियो का शेयर 1,419 रुपए पर पहुंच गया, जो 1,119 रुपए के IPO इश्यू प्राइस से 300 रुपए यानी 26.81 फीसदी अधिक था। कारोबारी हफ्ते के अंत में यह 1421.60 पर था।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तोड़ा कमाई का रिकॉर्ड

वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है। रिलायंस का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 33.8 फीसदी बढ़कर 29,550 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक तिमाही मुनाफा है। कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू भी 27.8 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड 3,62,268 करोड़ रुपए हो गया। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में रिलायंस का कुल शुद्ध मुनाफा पहली बार 50 हजार करोड़ रुपए के पार पहुंचा है।
 

इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल

इस हफ्ते शेयर बाजार के शुरुआती दिनों में दबाव के बाद हफ्ते के अंत में रिकवरी दर्ज की गई। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहीं। इस हफ्ते कई बड़ी कंपनियों और बैंकों के जुलाई-सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजे सामने आए। कुछ दिग्गज कंपनियों के शेयरों में मजबूत नतीजों के चलते लिवाली देखने को मिली, जबकि कुछ के कमजोर नतीजों या अनुमान से कम मुनाफे के कारण शेयरों में उतार-चढ़ाव बना रहा। इससे बाजार पूरी तरह 'स्टॉक-स्पेसिफिक' नजर आया।

विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार हो रही बिकवाली ने बाजार के ऊपरी स्तरों पर ब्रेक लगाने का काम किया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्रों में आईटी और फार्मा सेक्टर के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। हफ्ते के शुरुआती सत्रों में बाजार में लगातार गिरावट और कमजोरी का रुख रहा, लेकिन बाद में लोअर लेवल्स पर मजबूत खरीदारी देखने को मिली। 
 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा के अनुसार, AI बबल क्रेश होने से चीन और अमेरिका के शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई वहीं भारतीय शेयर बाजारों में आईटी कंपनियों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। टीसीएस, इंफोसिस जैसी कंपनियों को इसका फायदा मिला।
 
उन्होंने कहा कि भारतीय शेयर बाजारों के लिए अगला हफ्ता वोलेटाइल रह सकता है। AI बबल क्रेश, क्रूड के लगातार 110 डॉलर के ऊपर बने रहने, महंगाई की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की आशंका भी नकारात्मक धारणा को बढ़ा रही है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी लगातार 7वें हफ्ते गिरा है। निफ्टी ऊपर में 23400-23500 तक जा सकता है, नीचे में 22600-22700 पर सपोर्ट बना हुआ है।
 
बाजार विशेषज्ञ सागर अग्रवाल ने कहा कि अमेरिकी शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में भी इसका असर दिखाई दे सकता है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। मारुति समेत कई कंपनियों के रिजल्ट भी उम्मीद से कम रहे। ऐसे में बाजार एक बड़े करेक्शन की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी चुनाव पर भी दुनिया भर के निवेशकों की नजरें हैं।
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
लेखक के बारे में
नृपेंद्र गुप्ता
नृपेंद्र गुप्ता पिछले 21 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्रिंट एवं डिजिटल दोनों ही माध्यमों में कार्य का अनुभव। वर्तमान में वेबदुनिया की न्यूज टीम में सहायक संपादक के रूप में कार्यरत हैं।   अनुभव : नृपेंद्र गुप्ता 2 दशक से ज्यादा समय से प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में कार्य.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
‘सीमा पर उल्लंघन हुआ है’ : चीन की घुसपैठ पर अरुणाचल के CM पेमा खांडू का बड़ा खुलासा : China-India LAC Standoff

Tata Punch EV और Nexon EV को कड़ी टक्कर देगी Hyundai की सस्ती EV कार, जानिए कितनी मिलेगी रेंज

Tata Punch EV और Nexon EV को कड़ी टक्कर देगी Hyundai की सस्ती EV कार, जानिए कितनी मिलेगी रेंजभारत में इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती मांग को देखते हुए हुंडई मोटर इंडिया अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह एक सब-4 मीटर यानी 4 मीटर से छोटी इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसे Hyundai Ioniq P नाम से बाजार में उतारा जा सकता है। कंपनी ने भारत में इस नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है। माना जा रहा है कि यह कंपनी की नई मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कार हो सकती है, जिसका कोडनेम HE1i है।

PM Kisan 24th Installment : किसानों के खाते में आ गए ₹2,000, पीएम मोदी ने जारी की 19 हजार करोड़ रुपये की किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

PM Kisan 24th Installment : किसानों के खाते में आ गए ₹2,000, पीएम मोदी ने जारी की 19 हजार करोड़ रुपये की किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटसदेश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना की 24वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत देशभर के करीब 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 19 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। पात्र किसानों को इस किस्त के तहत 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीने

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीनेस्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग ने अपना नया प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung W27 लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसे अभी चीन में लॉन्च किया गया है। यह फोन 8 इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर और 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ पेश किया गया है।

IDBI Bank Privatization : निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर पलटवार, कांग्रेस राज के बैंक घोटालों की खोली पोल

IDBI Bank Privatization : निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर पलटवार, कांग्रेस राज के बैंक घोटालों की खोली पोलIDBI Bank Privatization Row: केंद्र की मोदी सरकार और कांग्रेस के बीच बैंकिंग सेक्टर के अतीत और वर्तमान को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा आईडीबीआई बैंक के निजीकरण और उसकी बिक्री पर उठाए गए सवालों का कड़ा पलटवार करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस शासनकाल के दौरान बैंकों के कथित दुरुपयोग और घोटालों की लंबी फेरिस्ट सामने रखी है। इस तीखे राजनीतिक टकराव ने एक बार फिर बैंकिंग सेक्टर की रीढ़ और वित्तीय नीतियों पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है।

क्यों गिर रहे सोने-चांदी के भाव? रिकॉर्ड हाई से गोल्ड 51000 सस्ता, सिल्वर 2.33 लाख से अधिक टूटी, क्या खरीदारी का यही है सही मौका या करें इंतजार?

क्यों गिर रहे सोने-चांदी के भाव? रिकॉर्ड हाई से गोल्ड 51000 सस्ता, सिल्वर 2.33 लाख से अधिक टूटी, क्या खरीदारी का यही है सही मौका या करें इंतजार?सोने और चांदी के भाव में रिकॉर्ड उच्च स्तर से आई बड़ी गिरावट ने निवेशकों और खरीदारों दोनों को चौंका दिया है। आल टाइम हाई स्तरों से गोल्ड लगभग 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और सिल्वर ऑल-टाइम हाई से 2.33 लाख रुपए प्रति किग्रा से अधिक टूटकर निचले स्तरों पर कारोबार कर रही है। इस बड़ी गिरावट के पीछे के मुख्य कारण और आने वाले समय के लिए बाजार का दृष्टिकोण नीचे प्रस्तुत है:

किरेन रिजिजू ने कांग्रेस से पूछे 5 तीखे सवाल, बोले- 2014 और 2024 की हार पर क्या जवाब है?

किरेन रिजिजू ने कांग्रेस से पूछे 5 तीखे सवाल, बोले- 2014 और 2024 की हार पर क्या जवाब है?केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस से चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े पांच सवालों के जवाब मांगे हैं। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ 44 सीटें जीतने पर सवाल उठाया। उन्होंने 8 बार के SIR को लेकर भी मुख्‍य विपक्षी दल से जवाब मांगा।

20 मिनट में इंजीनियर के लैपटॉप से उड़ाए 53,000 करोड़! बाइनेंस पर इतिहास की सबसे बड़ी क्रिप्टो डकैती

20 मिनट में इंजीनियर के लैपटॉप से उड़ाए 53,000 करोड़! बाइनेंस पर इतिहास की सबसे बड़ी क्रिप्टो डकैतीWorld Largest Crypto Theft: दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस पर $6.3 बिलियन की रिकॉर्ड हैकिंग। जानिए कैसे एक इंजीनियर के लैपटॉप से हैकर्स ने मात्र 20 मिनट में उड़ाए अरबों डॉलर और क्या सुरक्षित है आपका फंड?

राज्यसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भरा नामांकन, बोले CM मोहन, प्रशासनिक अनुभव का मध्यप्रदेश को मिलेगा लाभ

राज्यसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भरा नामांकन, बोले CM मोहन, प्रशासनिक अनुभव का मध्यप्रदेश को मिलेगा लाभभाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल एवं पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में मध्यप्रदेश विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

बंगाल की खाड़ी में फिर बड़ा खतरा, 2 नवंबर को चक्रवाती तूफान के रूप में इस राज्य से टकराएगा!

बंगाल की खाड़ी में फिर बड़ा खतरा, 2 नवंबर को चक्रवाती तूफान के रूप में इस राज्य से टकराएगा!Weather Update 31 October : अर्णब तूफान के बाद बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। इसके 2 नवंबर 2026 की शाम तक आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी: धुरी से चुनाव लड़ेंगे सीएम मान

पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी: धुरी से चुनाव लड़ेंगे सीएम मानPunjab Election 2027 : आम आदमी पार्टी ने शनिवार को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। सूची में मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम भी शामिल है। वे धुरी से चुनाव लड़ेंगे।

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीने

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीनेस्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग ने अपना नया प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung W27 लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसे अभी चीन में लॉन्च किया गया है। यह फोन 8 इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर और 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ पेश किया गया है।

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरामोटोरोला का नया स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Neo भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है। आधिकारिक लॉन्च की घोषणा का इंतजार है, लेकिन एक लीक में फोन के संभावित कलर ऑप्शन और प्रमुख स्पेसिफिकेशंस सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी, 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और 50MP का Sony LYTIA कैमरा मिल सकता है।

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपएApple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।