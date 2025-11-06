गुरुवार, 6 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
मुंबई , गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (12:09 IST)

Groww का 6,632 करोड़ का आईपीओ, जानिए GMP, प्राइस बेंड और लॉट साइज

ipo groww
Groww IPO news in hindi : Grow की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैरेज वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के IPO का आज आखिरी दिन है। 6,632 करोड़ के इस आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। 
 
फ्रेश इश्यू 1060 करोड़ का है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। मिनिमम लॉट 150 शेयर है। ग्रे मार्केट में आज GMP 17 रुपए पर है। यानी लिस्टिंग पर 17 फीसदी गेन की उम्मीद है। आईपीओ 7 नवंबर को बंद होगा। 10 नवंबर तक शेयरों का अलॉटमेंट हो जाएगा और 12 नवंबर को शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग हो जाएगी।
 
क्या है ग्रो : ग्रो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सीधे कस्टमर को स्टॉक, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स जैसी सर्विस ऑफर करता है। जून 2025 तक इसके 12.6 मिलियन एक्टिव क्लाइंट्स थे। ग्रो के चार सह-संस्थापकों, ललित केशरे, हर्ष जैन, ईशान बंसल और नीरज सिंह, की कंपनी में 26.6 फीसदी हिस्सेदारी है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट : बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा ने कहा कि म्यूचुअल फंड ग्रो में लांग टर्म और लिस्टिंग गेन दोनों के लिहाज से अच्छा है। यह जिरोधा के बाद सेकंड लार्जेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर है। यह सबसे ज्यादा म्युचुअल फंड की एसआईपी होल्ड करने वाला एप है। ट्रेडिंग और निवेश के लिए रिटेल निवेशकों में यह पापुलर एप है। निवेशक इस एप से भली भांति परिचित है। इसलिए लोगों में इस आईपीओ को लेकर खासा उत्साह है। इसके फाइनेंशियल भी काफी ज्यादा मजबूत है। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी को 1800 करोड़ का फायदा हुआ था। 
 
उन्होंने कहा कि एफएंडओ और म्यूचुअल फंड पर सेबी की सख्ती से इसका मुनाफा कम हो सकता है। कंपनी का 80 फीसदी मुनाफा ब्रुकरेज से आता है। कंपनी को मात्र 20 फीसदी फायदा अन्य सोर्स से होता है। 
 
कैसा है इसका भविष्‍य : कई विशेषज्ञों का मानना हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और कॉस्ट मैनेजमेंट की वजह से ग्रो का भविष्य उज्जवल है। हालांकि इसमें रिस्क भी हैं। आने वाले समय में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में रेगुलेटरी चेंजेस आ सकते हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 
