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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (23:44 IST)

शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज़ में जीते 4 स्वर्ण पदक

Sheetal Devi
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (23:44 IST)
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शीतल देवी ने महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, क्योंकि भारत ने बुधवार को अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज़ 2026 चरण 3 को 15 पदकों – चार स्वर्ण, तीन रजत और आठ कांस्य – के साथ संपन्न किया।

 

19 वर्षीय विश्व चैंपियन ने स्वर्ण पदक प्रतियोगिता 144-144 के स्तर पर समाप्त होने के बाद शूट-ऑफ में कजाकिस्तान की एज़ादा सेदान को हराया। शीतल ने अपने शूट-ऑफ तीर से 10 का स्कोर किया, जबकि सेडान 9 के स्कोर के साथ भारतीय खिलाड़ी को साबरमती रिवरफ्रंट पर खिताब दिलाने में सफल रही। यह विश्व तीरंदाज़ी पैरा सीरीज़ में शीतल का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक था।

विश्व नंबर 1 भारतीय पैरा तीरंदाज ने क्वालीफिकेशन में 698 अंक हासिल करने के बाद शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के रूप में एलिमिनेशन में प्रवेश किया था। स्कोर सीज़न का सर्वश्रेष्ठ था और उसने अपने एशियाई रिकॉर्ड में एक अंक का सुधार किया।

शीतल ने राउंड 16 में स्लोवाकिया की लिलियाना लाकोवा को 147-142 से और क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन की जेसिका स्ट्रेटन को 145-142 से हराया और सेमीफाइनल में हमवतन सरिता को 145-143 से हराया। कांस्य पदक मैच में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की वांग हुइटिंग को 141-140 से हराने के बाद सरिता भी पोडियम पर रहीं।

शीतल ने इससे पहले प्रतियोगिता में साथी पेरिस 2024 मिश्रित टीम पैरा तीरंदाजी कांस्य पदक विजेता राकेश कुमार के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया था। भारतीय जोड़ी ने कंपाउंड मिश्रित टीम क्वालीफिकेशन में 1400 अंक हासिल किए, जिससे पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में बनाए गए 1399 के अपने पिछले विश्व रिकॉर्ड में एक अंक का सुधार हुआ। शीतल ने 698 अंक बनाए जबकि राकेश ने रिकॉर्ड कुल स्कोर में 702 का योगदान दिया।

कंपाउंड मिश्रित टीम एलिमिनेशन राउंड के लिए, टोमन कुमार ने राकेश की जगह ली और शीतल के साथ जोड़ी बनाई। भारतीय जोड़ी ने बुधवार को इराक को 157-145 से हराकर कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में चीन के खिलाफ 156-156 की बराबरी के बाद शूट-ऑफ में हारने के बाद भारत स्वर्ण पदक मैच से चूक गया था।

इस बीच, भावना और हरविंदर सिंह ने रिकर्व मिश्रित टीम प्रतियोगिता में भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक जीता।

भारतीय जोड़ी ने फाइनल में चीन के लियांग किउरोंग और ज़िया लेई को 6-0 से हराकर तीन सेट 35-31, 36-33 और 34-32 से जीते। भावना ने हमवतन राजश्री धनराज राठौड़ को 6-0 से हराकर महिला व्यक्तिगत रिकर्व कांस्य पदक भी जीता।

मौजूदा कंपाउंड पुरुष विश्व चैंपियन टोमन कुमार ने इराक के अब्बास कादिम को 143-138 से हराकर कांस्य के साथ अपना व्यक्तिगत अभियान पूरा किया। टॉमन सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के अंतिम चैंपियन केन स्वागुमिलांग से 146-144 से हार गए थे। अंतिम दिन के पदकों ने प्रतियोगिता में भारत की सफलता में इजाफा किया।

टोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने मंगलवार को इराक को 152-139 से हराकर कंपाउंड पुरुष युगल का स्वर्ण पदक जीता। पेरिस 2024 पैरालंपिक चैंपियन हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने स्लोवाकिया के खिलाफ 6-2 से जीत के साथ रिकर्व पुरुष युगल खिताब जीता।

भावना और पूजा रिकर्व महिला युगल में रजत पदक के साथ समाप्त हुईं, जबकि स्वाति चौधरी और आदिल मोहम्मद नज़ीर अंसारी डब्ल्यू 1 मिश्रित टीम स्पर्धा में उपविजेता रहे।

डब्ल्यू1 अधिक गंभीर शारीरिक अक्षमताओं वाले एथलीटों के लिए एक पैरा तीरंदाजी प्रभाग है। तीरंदाज व्हीलचेयर से प्रतिस्पर्धा करते हैं और संशोधित उपकरण नियमों के तहत रिकर्व या कंपाउंड धनुष का उपयोग कर सकते हैं।

भारत ने दोनों डब्ल्यू1 युगल स्पर्धाओं में कांस्य पदक भी जीते। आदिल मोहम्मद नज़ीर अंसारी और नवीन दलाल पुरुषों की प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहे, जबकि स्वाति चौधरी और वसुंधरा तेवतिया ने महिलाओं की स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। स्वाति ने व्यक्तिगत डब्ल्यू1 महिला प्रतियोगिता में एक और कांस्य पदक जीता।

इससे पहले, दृष्टिबाधित प्रतियोगिता में तन्वी प्रवीण इंगले ने रजत और युगल गर्ग ने कांस्य पदक जीता था।5 से 9 सितंबर तक आयोजित अहमदाबाद प्रतियोगिता में भारत ने पहली बार विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज़ कार्यक्रम की मेजबानी की।
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