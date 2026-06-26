वॉलीबॉल में ऑस्ट्रेलिया को अहमदाबद में 3-0 से हराकर भारत पहुंचा सेमीफाइनल में



India defeats Australia



यह सब क्या हो रहा है



pic.twitter.com/vN3thXc8m8 — Kreately.in (@KreatelyMedia) June 26, 2026

JUST DROPPED A SINGLE SET IN 5 MATCHES





Defeated New Zealand 3-0

Defeated Kazakhstan 3-0

Defeated Taiwan 3-1

Defeated Bahrain 3-0

Defeated Australia 3-0



5 MATCHES | 5 WINS | TABLE TOPPER pic.twitter.com/fquD5ikuIh

— The Khel India (@TheKhelIndia) June 25, 2026

पुरुषों की AVC वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराकर ना केवल अपने घरेलू दर्शकों को चौंकाया बल्कि सेमीफाइनल में भी जगह बना ली। हैरत की बात है कि यह जीत बिना एक सेट गंवाए आई और ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से मैच गंवाना पड़ा।Volleyballयह इस एवीसी वॉलीबॉल कप 2026 में भारत की पांचवी जीत है। भारत के खेल का स्तर इस टूर्नामेंट में इतना उच्च कोटी का रहा है इसका अंदाजा इस ही बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने जो पांच मैच जीते हैं उनमें से सिर्फ एक सेट में गंवाया है। यह सेट भारत ने चाइनीज ताईपे के हाथों गंवाया था लेकिन मैच जीतने में सफल रहे थे।इससे पहले भारत ने न्यूजीलैंड और कजाकिस्तान को 0-3 से हराया। उसके बाद बहरीन और अब ऑस्ट्रेलिया को भी इस ही अंतर से हराया है। भारत यह कप को अपने नाम करने से अब सिर्फ 2 कदम दूर है।